Piscinas, auto a passo d’uomo 

La storia infinita della strada sterrata che da Ingurtosu conduce a Piscinas si appresta a scrivere una nuova pagina: il limite di velocità passa da 30 a 20 chilometri all’ora. Lo comunica il sindaco, Paolo Salis: «L’obiettivo è doppio, da una parte evitiamo che la velocità eccessiva sollevi polvere, un danno per la salute umana, dall’altra protegge il verde della zona, eliminando la sofferenza dello strato polveroso che ricopre le foglie. Senza contare i costi dell’intervento per il rifacimento del manto, 40 mila euro l’anno». Ma una volta finita la stagione estiva le buche ricompaiono.

Gli incidenti

La travagliata vicenda di quest’opera non racconta solo di due milioni di euro spesi per l’asfalto ecologico e poi sepolti sotto la polvere, l’unico elemento sopravvissuto al progetto, ma parla anche di divieti di transito alle macchine larghe oltre 190 centimetri, di allagamenti che spesso isolano la spiaggia e le strutture ricettive, incidenti, danni alla vegetazione. A queste criticità ormai storiche, lo scorso anno si sono aggiunte le proteste dei bagnini fino a rinunciare al contratto di lavoro. Il motivo? In quella strada dissestata, con dislivelli ad occhio nudo invisibili, si sono verificati diversi incidenti che hanno danneggiato la loro macchina. Peggio se alla guida del motorino: soffocati dalla polvere.

A passo d’uomo

Data la natura della strada in un sito d’interesse comunitario, l’asfalto è vietato e lo sterrato ha bisogno di manutenzione costante. «Il peso dei veicoli - riferisce Salis - in particolare dei mezzi pesanti, causano lo spostamento del materiale inerte e il rapido disfacimento del fondo stradale. Riducendo la velocità si evita che anche dopo pochi giorni si riformino buche piuttosto profonde». Capita che nei mesi estivi il Comune intervenga più volte per sistemarla, spesso con l’aiuto degli operatori turistici. E il primo cittadino lancia un appello: «Invito i nostri ospiti alla massima prudenza. Con l’aiuto di tutti, potremo raggiungere Piscinas in sicurezza. Senza respirare polvere».

