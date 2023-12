Piscinas, assolto il gestore dei parcheggi 

«Il fatto non sussiste»: il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha assolto il gestore del parcheggio di Piscinas, Marco Saba, difeso dall’avvocato, Massimiliano Ravenna, dalle accuse di furto d’acqua e di aver modificato la planimetria dell’area sosta che gestiva per conto del Comune di Arbus al fine di raddoppiare gli incassi, di non aver realizzato il servizio navetta per i turisti, di aver eliminato un parcheggio libero e allestito un’area camper abusiva. Il gup, riconoscendo la piena legittimità delle verifiche di legge effettuate, ha ritenuto innocente Saba.

La sentenza

Con l’assoluzione piena da tutte le contestazioni, in particolare del reato di frode in pubbliche forniture e il mancato rispetto del contratto di gestione per ben quattro stagioni estive, dal 2017 al 2020, si chiude una vicenda travagliata finita due volte al Tar, una al Consiglio di Stato e infine in un processo penale, dove il giudice, Giorgio Altieri, ha ritenuto «i reati contestati in parte insussistenti, in parte non supportati da elementi idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna». La sentenza chiarisce che «l’accusa di frode per la maggior parte delle condotte di Saba non è riconducibile a tale fattispecie, neppure in astratto, e in concreto non lo è nessuna». Questo perché «non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, la norma incriminatoria richiede una modifica al contratto, realizzando un espediente ingannevole, tanto da far apparire il rispetto degli obblighi assunti».

«In linea astratta – riporta il verdetto – si potrebbe configurare la modifica della planimetria e l’allestimento di uno spazio per campeggio. La contestazione, però, si fonda su un equivoco. Saba, interrogato, ha spiegato che ha invertito l’entrata e l’uscita dal parcheggio per la collocazione dei servizi». In merito agli stalli, passati da 236 a 462, «erano quelli previsti dal contratto» e in ogni caso «nulla avevano a che fare col numero dei mezzi parcheggiati». La cisterna, infine «è stata realizzata per armonizzare con l’ambiente, dunque poco visibile e autorizzata dalla Regione». Le indagini hanno preso il via nel 2017 e hanno coinvolto anche il responsabile del Comune, Luigi Saderi, al quale la Procura ha contestato che con «mezzi fraudolenti avrebbe alterato la gara d’appalto del parcheggio». Saderi, col legale Rita Sanna, ha chiesto il rito abbreviato. L’udienza il 25 gennaio.