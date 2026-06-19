Piscina, visioni contrapposte 

«Sono il raccomandato, Mister X, il tizio». Francesco Moledda, 21 anni, studente con associazione appena costituita, sceglie l’ironia per rispondere alle polemiche che da giorni accompagnano l’affidamento diretto per cinque anni della piscina di Farcana. Mentre rompe il silenzio sui social, emerge la voce di Gianluca Cacciotto, autore dell’altra proposta, la prima arrivata al Comune. Il confronto tra i due percorsi alimenta il dibattito. Da una parte il progetto che ha ottenuto il via libera degli uffici, presentato da Moledda e riconducibile a un’associazione che, come emerso in Consiglio, è in fase di costituzione. Dall’altra la proposta di Cacciotto, imprenditore di Alternatura e gestore della Locanda sull’Ortobene, che racconta di aver lavorato all’idea per anni immaginando il rilancio dell’intero compendio sportivo.

Via social

Nel messaggio, Moledda respinge insinuazioni. «Sono nato e cresciuto a Nuoro. Sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine». Poi il passaggio più netto: «Non faccio parte di alcuna malavita organizzata, non ho ricevuto favori da nessuno e non esistono misteri dietro il mio nome. Ho semplicemente partecipato a una manifestazione di interesse pubblicata ufficialmente e aperta a tutti». Spiega che il progetto non è un’iniziativa individuale. «Ho condiviso idee e lavoro con Federico Picciau e altre persone che mettono a disposizione tempo ed energie». Respinge l’immagine di un 21enne che da solo avrebbe deciso di gestire una struttura complessa come Farcana. «Due persone hanno deciso di mettersi in gioco e assumersi responsabilità che altri, legittimamente, hanno scelto di non assumersi».

Altra proposta

Se Moledda difende la propria correttezza, Cacciotto dice: «Non sono deluso perché non è stata affidata a me. Sono contento se aprirà un servizio». Aggiunge: «Non conoscevo Moledda e spero di avere il miglior vicino di casa possibile». Spiega il suo progetto costruito nel tempo: «Ogni volta che mi veniva un’idea la annotavo. Ho studiato la struttura e non è la prima volta che presento proposte al Comune sulla piscina. Quando vedevo che le cose ogni anno non partivano in tempo, cercavo di muovermi. Siamo in zona Zps, dobbiamo esaltare un patrimonio inestimabile, non si può fare un intrattenimento da Rimini». La sua proposta riguardava anche i campi da tennis e calcetto per servizi integrati. Dice di aver scoperto della proposta concorrente in un incontro, presenti il sindaco Fenu, l’assessora Demurtas e il segretario Zanzarella. Aveva chiesto un contributo di 40mila euro per gli interventi necessari, Moledda 32mila.

Voto per la città

Maura Chessa difende il sì alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio: «Conteneva risorse per Farcana, impianti sportivi e verde urbano. Incidono sulla qualità della vita dei cittadini». E sulla procedura: «Se ci sono profili da approfondire lo accerteranno gli organismi competenti».

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