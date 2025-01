Piscina, una vasca tutta green 

Adesso la piscina comunale pensa in grande. Archiviate le difficoltà del passato, che ne avevano determinato la chiusura per tre anni, e superati i primi due di rodaggio sotto la nuova gestione, la struttura di sa Rodia punta a conquistare un primato a livello nazionale. «Saremo presto una delle poche piscine in Italia, forse l’unica, completamente green» osserva Michele Zucca, presidente della All Together che ha in gestione l’impianto. Dalla Regione è arrivata una grossa mano, anzi due.

La novità

Il primo finanziamento, ottenuto dal Comune, ammonta a 300mila euro (200mila per il 2025, 100mila per il 2026) e sarà destinato alla sostituzione delle unità di trattamento dell’aria (Uta). Questo intervento consentirà di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e il comfort per i numerosi utenti che frequentano la struttura, riducendo al contempo i costi operativi. «L’intesa Stato-Regioni prevede che all’interno della piscina l’aria venga cambiata 3 volte in un’ora - spiega Zucca - grazie a questo finanziamento saranno installati macchinari di ultima generazione in grado di pompare 40mila metri cubi di aria calda in inverno e fresca d’estate». Ora il Comune dovrà bandire una gara d’appalto per affidare i lavori.

I progetti

Quello della piscina è uno dei quattro progetti comunali che hanno ottenuto il via libera dagli uffici cagliaritani, per un totale di un milione e mezzo di euro: 500mila euro (300mila nel 2025, il resto nel 2026) serviranno al contenimento dei consumi energetici nel vecchio palazzetto dello sport di sa Rodia. Altri 300mila (200mila nel 2025, 100mila nel 2026) saranno destinati all’efficientamento energetico della palestra di Torangius; 400mila euro consentiranno di mettere in sicurezza gli spazi esterni, di adeguare l’impianto e ridurre i consumi energetici del Palatharros.

I consumi

La società di gestione della piscina comunale, inoltre, ha partecipato autonomamente a un secondo bando ed è riuscita ad ottenere un finanziamento, pari a 200mila euro, che servirà per l’installazione di un sistema di accumulo da 400 kilowatt. Questo sistema, integrato con l’impianto fotovoltaico già realizzato, permetterà di ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale della struttura e garantendo un approvvigionamento energetico più stabile. «Avremo aria migliore e zero umidità - va avanti il presidente della All Together - ragionevolmente completeremo l’intervento prima dell’estate». Grazie al nuovo sistema di accumulo e alla modernizzazione degli impianti, la piscina potrà ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e i consumi energetici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità regionale e nazionale. «È un impianto energivoro, consumiamo annualmente 350mila kilowatt - conclude Zucca - in questo modo riusciremo ad abbattere i costi dell’80 per cento».

