Piscina, serve (almeno) un milione 

Amministratori comunali e tecnici fianco a fianco per rimettere in sesto e riaprire la piscina comunale. «Cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile», dichiara il sindaco Mario Puddu, che ha partecipato insieme ai responsabili dell’ufficio tecnico del municipio a diversi sopralluoghi nella struttura sportiva chiusa da un anno.

I lavori

Obiettivo: fare la lista della spesa di quel serve per poter riconsegnare, non solo agli asseminesi, un centro sportivo importante. L’elenco è ancora approssimativo (interventi per ripristinare vasca, impianti, spogliatoi), perché soltanto a settembre, prosegue Puddu, «cominceranno le indagini strutturali sulle travi lamellari che reggono la copertura». Subito dopo l’amministrazione definirà gli interventi di ristrutturazione necessari: difficile ipotizzare la somma necessaria per eseguire i lavori, ma una stima di massima per ora supera abbondantemente il milione di euro.

L’appello

Soldi in possesso del Comune? Mario Puddu tranquillizza gli appassionati: «Siamo in grado di trovarli perché per noi la piscina rappresenta una priorità. In ogni caso siamo aperti a qualsiasi soluzione e siamo pronti ad ascoltare suggerimenti o proposte anche da privati interessati alla gestione e a contribuire ai costi di ristrutturazione. Per qualunque suggerimento o per manifestare qualsiasi forma di interesse per l’impianto - dichiara il sindaco Mario Puddu - invito a scrivermi a sindaco@sindaco.assemini.ca.it, indicando “piscina” nell’oggetto della mail».

La piscina è anche al centro di una vertenza giudiziaria con la società che sino a qualche tempo fa la gestiva. «Il contenzioso legale – dichiara il sindaco Puddu – va avanti per la sua strada, è materia di avvocati e giudici, e non intralcerà il programma per la riapertura del centro sportivo. Il nostro piano è ambizioso: il ristorante all’interno della piscina non è mai stato aperto, i due campi da squash mai utilizzati, la palestra ha funzionato poco o male: ecco, noi volgiamo offrire agli sportivi un centro funzionante per davvero, migliorato anche dal punto di vista della sostenibilità energetica grazie a impianti fotovoltaici in grado di assicurare l’acqua calda per gl piscina e spogliatoi».

Il dibattito

La piscina in questi mesi è stata più volte visitata anche da vandali e gang di minorenni. Il Comune ha ripristinato l’impianto di videosorveglianza e incrementati i servizi di controllo e vigilanza.

In un lungo post pubblicato ieri su Facebook il sindaco Mario Puddu ha fatto il punto della situazione. Parole che non soddisfano alcuni consiglieri di opposizione come Sabrina Stara: «Sarebbe stato importante, per noi , visitare lo stabile per vedere lo stato delle cose. Più che le parole sono importanti i fatti».

«Preferisco commentare - chiude Diego Corrias - risposte ufficiali date in Consiglio comunale. Avanzo giusto la richiesta di riunire la commissione trasparenza sul tema e di concederci il sopralluogo precedentemente negato».

