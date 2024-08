Piscina riaperta dopo tre anni di lavori 

Con l’inaugurazione di venerdì pomeriggio della piscina di Serrenti si apre ufficialmente la stagione sportiva 2024/2025.«Dopo tre anni di lavoro – ha commentato durante il taglio del nastro l’assessore allo sport Alessandro Serra – e oltre mezzo milione di euro per i lavori di ristrutturazione, siamo riusciti a restituire ai cittadini serrentesi una struttura rinnovata e sostenibile. L'impianto tornerà ad essere il fiore all'occhiello del territorio e di tutto il Medio Campidano. Ringrazio la Fipsas per aver stanziato i fondi necessari alla ristrutturazione e per la proficua collaborazione».

Durante il Covid l’amministrazione aveva notato problemi nella struttura dell’impianto ma mancavano i fondi per una riqualificazione. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e i dirigenti della Fipsas si è potuta dare nuova luce allo stabile che da domani sarà aperto a tutti gli interessati.

Tra le attività sportive proposte, che dovrebbero riprendere da metà settembre, ci saranno alcune novità rispetto ai classici corsi di nuoto proprie della federazione, come i corsi di nuoto pinnato e hockey subacqueo, cui durante l’inaugurazione sono state dedicate due dimostrazioni.

Entusiasta Ugo Claudio Matteoli, Presidente Fipsas: «Stiamo inaugurando la prima piscina in Italia direttamente gestita dalla Fipsas. Il nostro obiettivo sarà conquistare gli utenti ponendo la massima attenzione alle loro esigenze e soprattutto far emergere e valorizzare le predisposizioni per le attività acquatiche dei più giovani».

