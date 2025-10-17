Piscina Rei: no alle strisce blu sugli usi civici 

Niente parcheggi a pagamento (per ora) nella grande area sterrata di Piscina Rei gravata da uso civico (all’ingresso nord di Costa Rei) ed in grado di contenere sino a 400 auto: la Regione ha respinto la richiesta del Comune di Muravera dello scorso 11 luglio “finalizzata – viene riportato nella determina firmata dal direttore del servizio Maria Carla Soro – all’ottenimento dell’autorizzazione alla sospensione e mutamento destinazione usi civici”.

Le motivazioni

L’istanza dell’ente municipale, chiariscono gli uffici dell’assessorato regionale all’Agricoltura, è stata rigettata “perché il regolamento comunale degli usi civici vigente (che risale al 2002) non disciplina gli usi non tradizionali delle terre civiche”: non si può, insomma, destinare quell’area a parcheggi se non approvando un nuovo regolamento che metta nera su bianco, appunto, le forme di utilizzazione non tradizionali.

«Scelta mal studiata»

Per il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” è l’ennesimo passo falso della maggioranza: “Le motivazioni del no della Regione – sottolineano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula in una interrogazione indirizzata al sindaco Piu, alla vice sindaca Sogliano e all’assessore alla Viabilità Piras – sono molto chiare, così come appare altrettanto chiara la confusione dell’amministrazione comunale”.

«Troppi dietrofront»

L’opposizione si riferisce, più in generale, alla vicenda dei parcheggi a pagamento prima istituiti e poi non attivati: «Questa maggioranza – spiegano – ha dapprima individuato degli stalli blu nel centro abitato e a Costa Rei, successivamente ha appaltato il servizio a una ditta esterna. Infine, preso atto del malcontento dei cittadini, ha fatto l’ennesimo dietrofront eliminando gli stalli a pagamento in centro e deliberando che avrebbe recuperato gli introiti derivanti da quei parcheggi istituendone di nuovi a Costa Rei”.

Col diniego della Regione, però, «almeno per il momento – aggiungono i consiglieri di “Obiettiva Muravera” – gli stalli di Piscina Rei non possono essere attivati».

E dunque: “Con quali tempistiche – viene chiesto nell’interrogazione – verrà rielaborato il contratto con la ditta che si occuperà dei parcheggi a pagamento?” E ancora: “Quali sono i tempi tecnici per ovviare alle motivazioni poste a diniego da parte della Regione? Chiediamo certezze affinché questa scelta mal studiata sin dall’inizio non si trasformi in un ennesimo contenzioso amministrativo”.

La replica

Il sindaco Salvatore Piu rassicura sul buon operato della maggioranza: «La questione degli usi civici di Piscina Rei – spiega – sarà approfondita e risolta. Si tratta di aggiornare il regolamento. Non è invece corretto, come ha fatto l’opposizione, collegarla alla gestione dei parcheggi a pagamento da parte della ditta incaricata».

Resta, in ogni caso, una domanda senza risposta: perché nei terreni gravati da uso civico di Piscina Rei le auto, sino a oggi, possono continuare a parcheggiare gratis (così come avviene puntualmente ogni estate) ma non, eventualmente, a pagamento?

