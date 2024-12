Piscina, primi fondi per i lavori 

Novità importanti per il futuro della piscina realizzata dalla Comunità montana nella zona sportiva di Isili. Seicentomila euro sono stati assegnati dalla Regione alla comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo grazie ad un emendamento al bilancio presentato dall’allora consigliere regionale Eugenio Lai, sindaco di Escolca. Una svolta importante per una struttura chiuda da diversi anni. Ma non basta: la comunità montana ha partecipato al bando relativo al fondo della montagna dal quale, se tutto andrà bene, potrebbe arrivare un altro milione.

Il dibattito

«La situazione odierna», ha precisato il vice presidente Giovanni Daga parlando della piscina chiusa, «è stata ereditata dai sindaci attualmente in carica, che non hanno mai dimostrato inerzia davanti a questo problema e che lo stanno risolvendo».

Soddisfazione da parte della minoranza in Consiglio comunale a Isili che proprio di recente aveva sollecitato l’amministrazione di riprendere in mano il problema annoso della piscina. «Abbiamo chiesto», ha detto Marco Atzori, «di valutare la possibilità di contrarre un mutuo in attesa che venga pubblicata la graduatoria e concessi i fondi. Inoltre vorremmo essere accompagnati a vedere realmente in che stato versa la piscina e per constatare se i lavori appaltati in precedenza siano stati fatti».

La situazione

Ormai dal periodo del Covid l’impianto sportivo non ha più ripreso la sua normale attività. Decine di atleti agonisti sono rimasti a casa o hanno dovuto emigrare altrove, la condizione strutturale dello stabile si è aggravata. La copertura, gli impianti, gli infissi, tutto ha ormai bisogno di una manutenzione straordinaria per ridare una speranza al centro natatorio. «Alcuni dei nostri predecessori», ha aggiunto Daga, «hanno dimostrato scarsa attenzione, la piscina è stata costruita con evidenti errori di progettazione e non sono mai stati eseguiti interventi importanti come quelli effettuati e programmati ed in fase di attuazione».

Il sindaco

Soddisfatta anche la maggioranza isilese che auspica un inizio dei lavori quasi immediato per riconsegnare ai cittadini questo servizio tanto apprezzato. «In Consiglio abbiamo avuto una discussione costruttiva», ha detto il sindaco Luca Pilia, «è stata analizzata la situazione complessiva dell'impianto. Si tratta di una struttura importante non solo per i cittadini del Sarcidano-Barbagia di Seulo, ma anche per quelli di altri territori confinanti con il nostro».

I prossimi passi sono la progettazione, l’indizione dei bandi di gara perché al più presto venga aperto un cantiere che faccia della piscina il centro d’eccellenza che è sempre stato durante gli anni della sua attività.