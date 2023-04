Piscina, palasport e percorsi ciclopedonali 

«Una piscina comunale, un nuovo palasport e percorsi ciclopedonali potranno diventare realtà solo passando per questa prima fase della progettazione, prerogativa unica per poter accedere in futuro a fondi ministeriali, da Pnrr o regionali con cui arrivare, un giorno, alla concreta realizzazione», afferma Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, riferendosi al recente finanziamento da parte della Regione, di 347.000 euro, per la progettazione di opere pubbliche. È intenzione dunque dell’Amministrazione, con la piscina e il Palasport, afferma il sindaco Roberto Ragnedda, «gettare le basi per dare vita alla Cittadella dello sport nell’area attorno allo stadio Biagio Pirina, di cui si discute da anni». Altra progettazione riguarderà «una nuova pista ciclopedonale parallela alle strade provinciali. Partirà dai borghi di Santa Teresina e Monticanaglia per raggiungere Abbiadori, Liscia di Vacca e Baja Sardinia, passando per Porto Cervo e altri punti panoramici». (c.ro.)

