Piscina mai nata, il Comune vuole recuperarla 

Sarebbe dovuta essere una piscina di quartiere, dedicata prevalentemente ad anziani e bambini. Ma l’opera, dopo 20 anni, non è mai stata completata e la struttura è diventata meta quotidiana di animali (topi, soprattutto) e persone senza fissa dimora e. L’opera, che non doveva essere solo un impianto sportivo ma anche un centro di aggregazione per togliere i ragazzi dalla strada, adesso ha una nuova speranza di futuro. Il Comune, infatti, ha riacceso i fari sulla piscina tra le vie Abruzzi, Mandrolisai e Campeda. «È arrivato il momento di affrontare e risolvere questa intollerabile situazione tutti insieme», aveva detto il presidente della commissione Sport Michele Boero. Ed è dalla “sua” commissione che parte il rilancio: questa mattina, infatti, verranno sentiti i dirigenti dello Sport, Marco Zedda, e del servizio opere pubbliche, per cominciare a fare il punto sullo stato dell'impianto.

L’obiettivo della commissione è quello di chiudere su un documento congiunto insieme alla commissione Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini. Impossibile, in questo momento, ipotizzare una tempistica, ma la volontà dell’amministrazione di risolvere un problema che va avanti da una ventina d’anni autorizza all’ottimismo.

