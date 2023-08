Piscina, la riapertura si allontana 

Ancora nessuna certezza sulla riapertura della piscina comunale di Sestu. Tre anni di lavori che non vedono una fine. L'ultima notizia è che l’impianto – che conta oltre 500 iscritti dal 2020 costretti ad andare altrove - rimarrà ancora chiuso sino a data da destinarsi.

Ad agosto erano stati annunciati gli ultimi interventi di ristrutturazione: collaudo degli impianti di riscaldamento, filtro e riciclo. Inoltre erano previste ulteriori lavorazioni e prestazioni di completamento dell'area esterna, compresa la sistemazione delle recinzioni, illuminazione e ripristini delle facciate che avevano richiesto un ulteriore stanziamento di 85mila euro.

Opposizione all’attacco

E così l’opposizione torna a chiedere chiarimenti. «Trascuratezza, disinteresse, indolenza dell’amministrazione di Paola Secci: queste le motivazioni per cui il primo settembre 2023 la piscina comunale rimarrà ancora chiusa – attacca il capogruppo del Pd Michela Mura -. Dopo aver annunciato più volte la riapertura, aver dichiarato pubblicamente che i lavori erano stati ultimati, dopo aver lasciato trascorrere un anno intero per rivedere gli accordi con la gestione, il primo agosto la sindaca ha rinviato ulteriormente annunciando una serie di interventi per i collaudi e le manutenzioni ordinarie prevedibili anche dai non addetti ai lavori». E conclude: «Ad oggi, dopo quattro settimane, la situazione è rimasta invariata e l’elenco dei lavori da eseguire pure. Il risultato è che gli atleti anche quest’anno finiranno per iscriversi altrove o optare per altre discipline. È sinceramente incomprensibile e ingiustificabile una simile gestione della cosa pubblica».

La Giunta

Nessuna dichiarazione da parte della sindaca Paola Secci, che ieri – sollecitata – ha preferito non replicare. A fine luglio però aveva spiegato che «la piscina è una priorità e siamo ben determinati a restituire questo importante servizio nel più breve tempo possibile», mentre sulla data di apertura aveva rassicurato tutti con queste parole: «All’inizio della stagione sportiva, subito dopo l’estate». Il tempo sta quasi scadendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA