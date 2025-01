Piscina, la riapertura può attendere 

Per Assemini il 2025 si apre con una certezza: la piscina chiusa. La più importante e costosa infrastruttura comunale ha interrotto le attività da 17 mesi; dopo diversi tentativi di effrazione, nonostante un importante incontro con la Federnuoto regionale e le attenzioni costanti della Giunta in carica e dell’opposizione, la cittadinanza può solo constatarne la serrata. «L’ho frequentata per diversi anni: era comodo e bello. Fa tristezza, vederla così», dice Maria Mostallino, una delle tante utenti asseminesi della piscina. Come già constatato dal presidente regionale della Federnuoto Danilo Russu circa un anno fa durante l’incontro col Comune, la situazione è complessa. A distanza di quasi un anno, sembra confermarsi la complessità del quadro, dominato da tre fattori: il contenzioso col vecchio gestore e la ristrutturazione, l’efficientamento energetico per costi sostenibili, e l’affidamento della gestione. A ciò si unisce poi la visione che della “questione piscina” ha la politica asseminese: opposizione e maggioranza consiliare hanno percezioni opposte. «L’amministrazione – dice il sindaco Mario Puddu – ha avviato le procedure per il riavvio. Il primo atto era stato l’affidamento dell’incarico a un tecnico per avere una relazione esaustiva sullo stato del bene: questo lavoro ha richiesto tempo, tra prove statiche e di laboratorio, ma è in dirittura d’arrivo e abbiamo già un quadro generale».

Dubbi e interrogativi

Di tutt’altro avviso le opposizioni. «La piscina purtroppo è nella stessa situazione del ‘23», sostiene la consigliera di minoranza Niside Muscas: «Più volte vandalizzata, è impossibile conoscerne lo stato reale perché il Comune non ha autorizzato i sopralluoghi e perché il tecnico incaricato non ha ancora consegnato la sua relazione. Nel piano triennale delle opere di questa amministrazione c’è anche la piscina: l’augurio è che riapra ma è difficile crederlo, visto lo stato delle cose».

«Quando si è insediato Puddu – dichiara il consigliere pentastellato Diego Corrias – Assemini aveva una piscina funzionante: oggi è chiusa, forse vandalizzata e oggetto di furti. Non lo sappiamo con certezza perché l’amministrazione non ha mai riferito in Consiglio e quando la commissione trasparenza ha provato a verificarne lo stato, la maggioranza lo ha impedito. Rimetterla in sesto costerà 2 milioni e mezzo di soldi comunali, ma col tempo la cifra rischia di aumentare. È preoccupante che, nonostante diverse interrogazioni, tutto taccia».

«Nonostante le nostre ripetute richieste – aggiunge Alessandro Casula, del Pd – il Consiglio non è mai stato convocato per discutere della situazione della struttura. Proponemmo, fin dai primi giorni di chiusura, di sottoporla a sorveglianza: non se ne fece nulla. C’è un contenzioso con la vecchia gestione. Abbiamo presentato interrogazioni già 14 mesi fa: nessuna risposta. C’è grande preoccupazione».

Tre scelte possibili

Mario Puddu risponde con dettaglio: «Abbiamo avviato i passaggi successivi alla perizia. La gestione dovrà essere affidata a un esterno con una concessione, con un contratto in cui le prestazioni del privato siano compensate dalla gestione del bene. Davanti a noi abbiamo tre scelte possibili, tutte soggette a procedure pubbliche, in cui gli operatori economici confronteranno le loro offerte, sulla base di un progetto di sistemazione, un piano finanziario e uno schema di contratto con le regole di gestione». Con la prima delle opzioni il Comune prepara la proposta su cui avviene il confronto; con la seconda preparano le proposte i privati; nelle terza infine l’iniziativa è sempre dei privati ma il percorso è incentrato sulla sostenibilità economica per il gestore.

Si tratterà di gestioni lunghe per favorire gli investimenti e il loro rientro. «Il Comune – aggiunge il sindaco – sarà assistito dal Dipartimento di programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cui c’è già stato un primo incontro. C’è già stata l’approvazione della variazione al programma delle opere in Consiglio, in cui abbiamo indicato come avverrà la ristrutturazione della piscina. A breve infine emaneremo un avviso per un confronto con gli operatori interessati per dare vita, oltre alla capacità di fare business del gestore, anche a un progetto sociale di ampio respiro». Il 2025 e Assemini attendono.

