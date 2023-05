Piscina e verande abusive,  arriva l’ordine di demolizione 

C’era anche una piscina abusiva nelle opere realizzate senza autorizzazione edilizia in un fabbricato in via Michelangelo Pira.

L’hanno scoperta gli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale durante i controlli per stanare i fuorilegge del mattone in centro e nel litorale. Nell’immobile sono stati rilevati diversi abusi. Tra questi la chiusura con infissi di una veranda di circa 27 metri quadrati, adibita a soggiorno, l’ampliamento del fabbricato attraverso un vano in muratura con copertura in travi di legno destinato a zona pranzo di 30 metri quadrati e altezza media di 2,50 metri e la realizzazione di una recinzione in modo diverso dall’autorizzazione rilasciata. E poi, appunto, una piscina interrata ornamentale di dimensioni normali a corredo esclusivo del fabbricato principale. Rilevata anche la trasformazione del locale destinato a soggiorno in cucina.

Da qui l’ordinanza che impone «la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione degli abusi, da effettuare a propria cura e spese, entro 90 giorni». A cui si aggiunge una multa di 500 euro. Nel provvedimento si specifica inoltre che «entro i 90 giorni può essere ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, sempre che l'opera abusiva risulti conforme agli strumenti urbanistici generali o di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda».

