Piscina di Farcana, gestore cercasi 

Per i nuoresi è l’alternativa al mare. Una piscina olimpionica in quota, luogo ideale dove svagarsi a pochi chilometri dal capoluogo. La vasca di Farcana, sull’Ortobene, anche quest’anno è pronta ad accogliere gli ospiti. E l’impressione, stando alla manifestazione d’interesse comparsa sul sito internet del Comune alcuni giorni fa, è che l’apertura dell’impianto possa avvenire già ai primi di giugno. I gestori interessati dovranno far pervenire le candidature entro le ore 12 del 26 aprile.

Dopo gli intoppi della scorsa stagione, quando i cancelli della struttura erano stati aperti con oltre un mese di ritardo, ai primi di luglio, stavolta il sentore è che il Comune abbia fatto tutto con il necessario anticipo. «Senza dubbio presenteremo la nostra candidatura, speriamo di spuntarla - confessa Antonello Farina, che con la sua Nuoto Club Nuoro ha gestito la piscina di Farcana nelle ultime stagioni -. Devo dire che rispetto al recente passato il Comune ha fatto tutto con i giusti tempi. Se le cose dovessero andare per il verso giusto si potrebbe aprire la struttura ai primi di giugno. Sono convinto che quest’anno non si registreranno ritardi».

Il 26 aprile si conoscerà il nuovo gestore della struttura in quota. Dopodiché, partiranno subito le operazioni per rendere funzionale l’impianto. «Ci vuole circa un mese per preparare la piscina - spiega Farina -. Bisogna prima svuotare e pulire la vasca, poi occorre riempirla con calma, confrontandosi con Abbanoa e senza creare disagi e cali di pressione ai residenti del monte Ortobene. È un impianto datato ma il Comune un anno fa ha fatto importanti lavori».

