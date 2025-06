Piscina di Farcana: apertura a luglio 

Al Monte Ortobene comincia a mancare l’acqua, ma non è un cattivo segno. La piscina olimpionica di Farcana, infatti, è in fase di riempimento e, come ogni anno, richiede enormi quantità d’acqua, causando un calo di pressione o quasi assenza nel resto dell’oasi naturalistica. Sino a poche settimane fa si temeva che la struttura non avrebbe aperto per l’estate 2025, ma dopo gli sforzi dell’ex commissario del Comune Giovanni Pirisi e del neo sindaco Emiliano Fenu, qualcosa sembra finalmente muoversi. La piscina, situata in una delle aree più fresche e amate della città, potrebbe riaprire entro la prima metà di luglio, diventando un punto di riferimento soprattutto nei mesi più caldi, e colmando anche la chiusura per lavori della piscina comunale di via Lazio, all’interno del centro abitato. I residenti e gli operatori raccontano di aver visto «un lungo lavoro di pulizia e non solo da parte degli operai, ora l'acqua comincia a mancare. Questo ci fa sperare. Si tratta di una struttura che, per dimensioni e costi, dovrebbe restare aperta tutto l’anno». Nel frattempo, in cima al monte simbolo della città, c’è chi si organizza con il "fai da te". Ieri, complice il bel tempo, tante persone hanno scelto il parco per trascorrere la domenica al fresco, tra pic nic all’ombra e passeggiate tra gli alberi. Ma il fatto più curioso della giornata è stato quello di una famiglia che, in attesa della riapertura della piscina di Farcana, ha montato una piccola piscina gonfiabile per i propri figli. I bambini si sono tuffati felici in costume, godendosi il verde, l’area giochi e gli sguardi divertiti degli altri presenti. (g. pit.)

