Piscina day per i ragazzi delle scuole 

Il Comune di Serramanna ha aperto i termini per la presentazione delle pre-iscrizioni al servizio di animazione estiva dedicato ai minori. L’obiettivo è favorire la socializzazione e un sano utilizzo del tempo libero dei bambini oltre a fornire un servizio di supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

Uno spazio gioco dedicato a 25 bambini dai 4 ai 6 anni (minori frequentanti la scuola dell’infanzia) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio con accessi giornalieri (dal lunedì al venerdì), il servizio di piscina day, rivolto a 50 bambini della scuola primaria, dal 1°luglio al 31 luglio e per 30 ragazzi delle medie (dal 2 luglio al 1° agosto). In programma anche uscite ed escursioni programmate per tutte le fasce d’età, anche con pernottamento per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Domande entro il 16 giugno attraverso il Servizio Istanze Online raggiungibile da sito del Comune. (f. i.)

