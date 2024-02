Piscina, copertura e pannelli fotovoltaici abusivi 

Sarà che l’estate non è poi così lontana, fatto sta che ultimamente aumentano le realizzazioni di piscine interrate abusive. L’ultima è stata scoperta nel corso di alcuni controlli del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale in via Alziator dove sono state riscontrate anche un’altra serie di irregolarità.

Si tratta della realizzazione di un fabbricato disposto su due livelli, piano terra e prima piano e di una tettoia isolata aperta su quattro lati più un’altra copertura affiancata al muro perimetrale.Inoltre sono stati sistemati, secondo le accuse sempre senza concessione, dei pannelli fotovoltaici sulla tettoia e realizzata una recinzione alta due metri.

Da qui l’ordinanza che impone la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, pena pesanti sanzioni da 2 a 20 mila euro nonché l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Altro abuso in via Dei Salici dove sono stati realizzati degli ampliamenti illeciti, compreso anche nel sottotetto ed è stata accertata una destinazione d’uso differente, rispetto al titolo rilasciato, con la realizzazione di due nuclei abitativi composti da camera, bagno ed un vano ad uso soggiorno-cucina invece che due locali di sgombero. Anche in questo caso è arrivata l’ordinanza che impone la demolizione. (g. da.)

