VaiOnline
Assemini.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Piscina comunale, servono 2,5 milioni 

Il sindaco Puddu: coinvolgeremo i privati. L’opposizione: progetto non condiviso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ad Assemini slittano ancora i tempi per la riapertura della piscina comunale. Infrastruttura sportiva costata circa 6,5 milioni, è ufficialmente chiusa dal 31 luglio del 2023 e sebbene ci siano stati dei confronti anche con enti nazionali come la Federazione italiana nuoto per trovare una soluzione rapida alla riapertura, poco è mutato. La tempestività è un fattore importante perché gli impianti per gli sport acquatici, date le loro caratteristiche, decadono molto velocemente, come sta accadendo anche ad Assemini, che in aggiunta è stata vandalizzata con compromissione dell’impianto elettrico.

Gli sportivi

«È molto triste vedere una così bella struttura chiusa, e dispiace non poterla più utilizzare», dice Marta Solasi, che vive nei pressi dell’impianto e che lo frequentava. Effettivamente gli asseminesi devono spostarsi nei paesi limitrofi per nuotare, squadre agonistiche comprese.

Risponde il sindaco Mario Puddu: «La riapertura al pubblico della piscina è un obiettivo prioritario di questa amministrazione e lo stiamo perseguendo con impegno e attenzione. Dopo l’uscita del precedente gestore, il primo atto necessario è stato quello di far analizzare a un ingegnere incaricato, lo stato di struttura, impianti e dotazioni».

La relazione tecnica, consegnata a settembre 2025, è stata approvata dalla Giunta comunale il mese successivo: la struttura garantisce la staticità, ma la stima approssimativa dei lavori per il riavvio è di circa due milioni e mezzo di euro. «L’importo è importante – dice Puddu – , ma non proibitivo, considerate la dimensioni e la potenzialità economica».

Project financing

Nel settembre scorso si sarebbe manifestato l’interesse di un imprenditore disposto a presentare un progetto di riqualificazione e di gestione: per impianti che hanno la capacità di fornire servizi a pagamento, esiste infatti la possibilità prevista dalla legge, che la riqualificazione sia ripagata dalla gestione, e che il progetto di gara per la gestione, sia preparato da uno dei partecipanti, pur essendo, esso, anche concorrente alla medesima gara. Prosegue il sindaco Puddu: «La Giunta ha risposto positivamente a questa richiesta, mettendo a disposizione di chiunque sia interessato, la documentazione utile alla redazione della proposta di riqualificazione e gestione». Per presentare un progetto ci si può infatti collegare al sito del Comune e seguire le indicazioni specifiche.

L’opposizione

La minoranza consiliare è critica. Dice Diego Corrias (M5Stelle): «Nessun passo è stato fatto. Piscina resta chiusa, nessun affidamento, nessun aggiornamento dal sindaco che non si capisce neppure se abbia una maggioranza o no». Si unisce Francesco Lecis (Pd): «La piscina? Se ne sarebbe dovuta evitare la chiusura. Dopo averla costruita e aperta da amministratore in carica, abbiamo fatto tanti interventi in Consiglio e avremmo soluzioni e proposte, ma abbiamo perso le elezioni e possiamo solo sollecitare il sindaco che vuole però questo project financing, mai condiviso da noi».

Niside Muscas (FdI) invece aspetta sviluppi: «Attendiamo con ansia i prossimi consigli in cui si parlerà di lavori pubblici e quindi anche di piscina». Conclude il sindaco: «Speriamo di ricevere presto la proposta e di poter arrivare alla gara pubblica quanto prima per riportare la piscina a disposizione degli asseminesi e dello sport».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 