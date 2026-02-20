Piscina comunale, servono 2,5 milioni 

Ad Assemini slittano ancora i tempi per la riapertura della piscina comunale. Infrastruttura sportiva costata circa 6,5 milioni, è ufficialmente chiusa dal 31 luglio del 2023 e sebbene ci siano stati dei confronti anche con enti nazionali come la Federazione italiana nuoto per trovare una soluzione rapida alla riapertura, poco è mutato. La tempestività è un fattore importante perché gli impianti per gli sport acquatici, date le loro caratteristiche, decadono molto velocemente, come sta accadendo anche ad Assemini, che in aggiunta è stata vandalizzata con compromissione dell’impianto elettrico.

Gli sportivi

«È molto triste vedere una così bella struttura chiusa, e dispiace non poterla più utilizzare», dice Marta Solasi, che vive nei pressi dell’impianto e che lo frequentava. Effettivamente gli asseminesi devono spostarsi nei paesi limitrofi per nuotare, squadre agonistiche comprese.

Risponde il sindaco Mario Puddu: «La riapertura al pubblico della piscina è un obiettivo prioritario di questa amministrazione e lo stiamo perseguendo con impegno e attenzione. Dopo l’uscita del precedente gestore, il primo atto necessario è stato quello di far analizzare a un ingegnere incaricato, lo stato di struttura, impianti e dotazioni».

La relazione tecnica, consegnata a settembre 2025, è stata approvata dalla Giunta comunale il mese successivo: la struttura garantisce la staticità, ma la stima approssimativa dei lavori per il riavvio è di circa due milioni e mezzo di euro. «L’importo è importante – dice Puddu – , ma non proibitivo, considerate la dimensioni e la potenzialità economica».

Project financing

Nel settembre scorso si sarebbe manifestato l’interesse di un imprenditore disposto a presentare un progetto di riqualificazione e di gestione: per impianti che hanno la capacità di fornire servizi a pagamento, esiste infatti la possibilità prevista dalla legge, che la riqualificazione sia ripagata dalla gestione, e che il progetto di gara per la gestione, sia preparato da uno dei partecipanti, pur essendo, esso, anche concorrente alla medesima gara. Prosegue il sindaco Puddu: «La Giunta ha risposto positivamente a questa richiesta, mettendo a disposizione di chiunque sia interessato, la documentazione utile alla redazione della proposta di riqualificazione e gestione». Per presentare un progetto ci si può infatti collegare al sito del Comune e seguire le indicazioni specifiche.

L’opposizione

La minoranza consiliare è critica. Dice Diego Corrias (M5Stelle): «Nessun passo è stato fatto. Piscina resta chiusa, nessun affidamento, nessun aggiornamento dal sindaco che non si capisce neppure se abbia una maggioranza o no». Si unisce Francesco Lecis (Pd): «La piscina? Se ne sarebbe dovuta evitare la chiusura. Dopo averla costruita e aperta da amministratore in carica, abbiamo fatto tanti interventi in Consiglio e avremmo soluzioni e proposte, ma abbiamo perso le elezioni e possiamo solo sollecitare il sindaco che vuole però questo project financing, mai condiviso da noi».

Niside Muscas (FdI) invece aspetta sviluppi: «Attendiamo con ansia i prossimi consigli in cui si parlerà di lavori pubblici e quindi anche di piscina». Conclude il sindaco: «Speriamo di ricevere presto la proposta e di poter arrivare alla gara pubblica quanto prima per riportare la piscina a disposizione degli asseminesi e dello sport».

