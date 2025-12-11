Piscina comunale, proseguono i lavori: spesi 200mila euro 

L’ultimo atto, spettacolare, ha visto in azione anche una gru. Continuano i lavori per migliorare la piscina comunale di Sestu.

«Consistono nella costruzione di una parete isolante nella parte frontale per proteggere il lato nord dello stabile, e la realizzazione di una copertura degli spogliatoi coibentata», riassume l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «lo scopo è migliorare l’efficienza energetica e mettere fine anche all’annoso problema di quando ci piove dentro».

La piscina è rimasta anche chiusa per qualche settimana la scorsa estate, con qualche protesta dei tesserati, e ha di nuovo dovuto chiudere per un giorno quando è arrivata la gru, pochi giorni fa.

«Risale agli anni ottanta, è necessario starci dietro con continue manutenzioni. In questo caso abbiamo speso duecentomila euro», continua il vicesindaco, Massimiliano Bullita. «I lavori porteranno una migliore gestione e un maggior benessere per tutti», garantisce l’assessore allo Sport Mario Alberto Serrau. «La nostra amministrazione si è fatto carico di una struttura con tanti problemi. Sicuramente c’è ancora tanto da fare e nel limite delle disponibilità finanziarie cercheremo di provvedere», conclude la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA