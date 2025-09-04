VaiOnline
Via Lazio.
05 settembre 2025

Piscina comunale, primi interventi negli spogliatoi 

I lavori di riqualificazione della piscina comunale di via Lazio inizieranno a fine settembre. Mercoledì pomeriggio si è tenuto l’incontro in Comune tra l’assessora agli impianti sportivi Natascia Demurtas, il gestore della piscina Antonello Farina e l’impresa che effettuerà i lavori. Dalla riunione è emersa la necessità di restituire la struttura alla città nel minor tempo possibile e di dare precedenza al restauro totale degli spogliatoi che dovrebbe terminare entro gennaio 2026. «Lavoriamo nella struttura da tanti anni e siamo ben consapevoli che questi lavori sono importanti e si devono fare - dice Farina -. Tante persone vengono per necessità. La nostra speranza è che questo stop duri il meno possibile. I lavori riguardano gli spogliatoi (da rifare completamente, anche gli impianti), l’efficientamento energetico con cappotto termico, e il soffitto. La palestra sarà ammordernata più avanti. Bisognerà trovare soluzioni alternative anche per le squadre agonistiche. L’amministrazione e l’ufficio tecnico sono sensibili al tema, siamo soddisfatti di questo». Oltre 30 i collaboratori al momento fermi. Con la riapertura agli utenti «sarà riservato uno sconto - dicono dalla piscina comunale - per cui consigliamo di conservare ricevute di iscrizione e mensilità versate anche in altri impianti. Durante il periodo di chiusura saremo a disposizione per tutte le informazioni che ognuno ritiene opportuno chiedere, pubblicheremo aggiornamenti periodici in merito all’avanzamento dei lavori».

