Piscina comunale chiusa per lavori 

I lavori di efficientamento energetico erano previsti per luglio, quando l’attività è meno intenso. Poi la rottura dell’ultima caldaia ha costretto l’amministrazione ad anticipare i tempi e chiudere per un mese (da ieri) la piscina comunale di via dello Sport. Per le associazioni l’amara scoperta appena sei giorni fa. «Abbiamo comunicato al servizio Sport già a fine di marzo dei lavori», dice Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici. «La rottura della seconda caldaia ha obbligato ad anticipare la chiusura, ma tutte le associazioni sono state “riprotette aTerramaini», aggiunge l’assessora allo Sport Fioremma Landucci.

A sollevare il caso un’interrogazione in Consiglio del capogruppo dei Progressisti Matteo Massa. «Con un preavviso di soli 4 giorni, dei quali 3 non lavorativi, da ieri associazioni e atleti, compresi coloro che si stanno preparando per disputare gare nazionali e internazionali, non hanno a disposizione l’impianto». ( ma. mad. )

