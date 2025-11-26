VaiOnline
Via Lazio.
27 novembre 2025 alle 00:16

Piscina comunale chiusa fino all’autunno 2026 

La piscina comunale di via Lazio resterà chiusa sino all'autunno 2026. Gli atleti e i fruitori saranno ancora a lungo orfani del servizio, dopo vari stop e aperture a singhiozzo negli anni precedenti. Lo stesso vale per gli operatori e lavoratori della piscina.

Il mese scorso c'è stato lo stop anche all'impianto di Farcana, che apre solo d’estate. E così atleti, disabili, bambini e cittadini sono costretti a recarsi altrove, o alla più vicina Badde Manna, oppure fuori Provincia. Un grosso problema per chi usufruisce del servizio per riabilitazione, fisioterapia, professione.

La piscina di via Lazio è chiusa dalla fine della primavera scorsa, attende i lavori che, se non eseguiti con continuità, avranno come conseguenza la perdita dei finanziamenti ottenuti, in particolare quelli inerenti al Pnrr. Nello specifico, gli interventi includono: gli ammordernamenti degli spogliatoi, il riscaldamento e rifiniture varie, oltre al soffitto che necessita di una maggiore attenzione.

«L'intervento nella piscina comunale di via Lazio è partito con l'allestimento del cantiere - dichiara il sindaco Emiliano Fenu -. Siamo fiduciosi che il cronoprogramma, che prevede la consegna entro l'inizio del prossimo autunno, verrà rispettato».

