VaiOnline
Macomer.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Piscina comunale, appalto entro gennaio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Macomer la piscina comunale di Sertinu, chiusa da diversi mesi, non sarà disponibile prima della fine dell’anno. Entro gennaio l’appalto dei lavori di riqualificazione per il primo dei tre interventi previsti con un investimento di 700 mila euro, ottenuto dal Credito sportivo. La piscina è anche centro di riabilitazione, in particolare per i ragazzi diversamente abili e per gli anziani. Ha una valenza sovracomunale e riveste un’importanza nel territorio, dal Marghine a Planargia, Guilcer, Meilogu e buona parte del Nuorese. Da sette mesi manifestazioni e iscrizioni sono sospese. Per le attività, anche amatoriali, le società sportive e gli amanti del nuoto vanno a Oristano e a Sassari. Previsto il rifacimento della copertura, con l’efficientamento energetico, la manutenzione complessiva della struttura, la messa in sicurezza degli impianti, l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua e l’abbattimento dei costi di gestione, anche per dare sicurezza ai dieci dipendenti. Danilo Masala, assessore ai lavori pubblici, dice: «Il secondo intervento, più significativo, vale un milione di euro, finanziato dalla Regione, mentre il terzo, da 650 mila euro, è inserito in una scheda di programmazione territoriale. Per consentire i lavori è necessaria la chiusura». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 