Piscina comunale, appalto entro gennaio 

A Macomer la piscina comunale di Sertinu, chiusa da diversi mesi, non sarà disponibile prima della fine dell’anno. Entro gennaio l’appalto dei lavori di riqualificazione per il primo dei tre interventi previsti con un investimento di 700 mila euro, ottenuto dal Credito sportivo. La piscina è anche centro di riabilitazione, in particolare per i ragazzi diversamente abili e per gli anziani. Ha una valenza sovracomunale e riveste un’importanza nel territorio, dal Marghine a Planargia, Guilcer, Meilogu e buona parte del Nuorese. Da sette mesi manifestazioni e iscrizioni sono sospese. Per le attività, anche amatoriali, le società sportive e gli amanti del nuoto vanno a Oristano e a Sassari. Previsto il rifacimento della copertura, con l’efficientamento energetico, la manutenzione complessiva della struttura, la messa in sicurezza degli impianti, l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua e l’abbattimento dei costi di gestione, anche per dare sicurezza ai dieci dipendenti. Danilo Masala, assessore ai lavori pubblici, dice: «Il secondo intervento, più significativo, vale un milione di euro, finanziato dalla Regione, mentre il terzo, da 650 mila euro, è inserito in una scheda di programmazione territoriale. Per consentire i lavori è necessaria la chiusura». (f. o.)

