Piscina chiusa, scontro politico tra sindaco e opposizione 

Il caso della piscina comunale di Nuraminis chiusa per sospetto inquinamento dopo un controllo della Asl, infiamma il dibattito politico tra il sindaco Stefano Anni e la minoranza consiliare (Mariassunta Pisano, Mario Frongia, Roberta Podda e Federica Pinna). Il primo, che ha firmato l’ordinanza che “sospende temporaneamente l’attività di balneazione”, è attaccato duramente dall’opposizione che ha presentato una interrogazione consiliare. «È stato necessario un controllo della Asl per garantire la sicurezza degli utenti: nessuno infatti, né il gestore incaricato, né il Comune che ha l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto e sulla sicurezza pubblica, sono riusciti a garantire la sicurezza dei tanti bambini e ragazzi che in queste settimane hanno frequentato le attività estive nella piscina», affonda la minoranza. Da qui l’interrogazione al primo cittadino: «In qualità di committente e in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, è stato verificato se il concessionario ha regolarmente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, effettuato i dovuti e periodici controlli sulla salubrità delle acque e degli ambienti? Quali azioni ha messo in campo il comune per vigilare sull'applicazione degli obblighi previsti dal capitolato? L’ordinanza è stata trasmessa al concessionario?», chiede la minoranza. (ig. pil.)

