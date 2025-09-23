VaiOnline
Piscina chiusa, petizione online per riaprirla 

Da fine maggio nulla è cambiato per la piscina del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia, che mantiene i cancelli sbarrati. L’impianto di Spinarba, a Lunamatrona, resta chiuso e il silenzio ha spinto cittadini e utenti a mobilitarsi con una petizione online su change.org. La struttura non serviva solo Lunamatrona, ma un’area vasta da Sanluri a Baressa, passando per Sini, Ales, Villanovaforru, Pauli Arbarei, Setzu, Villamar, Villanovafranca e altri centri della Marmilla. Nel testo della petizione si denuncia la mancanza di risposte: «Nessuna notizia, nessuna risposta, nemmeno alle pec. Avete fatto decadere un servizio per tutto il territorio, mentre incassate milioni di euro di finanziamenti», dice Romina Murru, utente di Lunamatrona che ha lanciato la raccolta firme, arrivate a 130 in due giorni. Il timore è che la piscina faccia la stessa fine di altre strutture del Consorzio, come la seggiovia e il ristorante, chiusi da tempo. Il presidente del Consorzio, Francesco Sanna, rassicura tutti: «Comprendiamo la preoccupazione degli utenti. Proprio per questo stiamo lavorando per una concorde definizione dei rapporti con il concessionario e poter intervenire direttamente sull’impianto riaprendolo al pubblico in tempi brevi». Sanna ricorda che «l’interruzione del servizio pubblico della piscina è avvenuta per scelta del concessionario, non concordata con il Consorzio turistico Sa Corona Arrùbia, proprietario dell’impianto, il quale ravvisava a suo esclusivo giudizio condizioni strutturali sopravvenute non idonee al proseguimento del servizio». ( g. g. s. )

