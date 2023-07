Piscina chiusa, opposizione all’attacco 

Un cancello chiuso e nessun segno di vita. Questa la situazione nella piscina comunale di Sestu, chiusa per lavori ormai dall’inizio del 2020. Infiamma la polemica in una lunga estate caldissima dove molti cercherebbero refrigerio proprio qui. L’impianto era stato inaugurato negli anni ’90 ed era da tempo uno dei più frequentati, fino alla chiusura per una improrogabile ristrutturazione.

Opposizione all’attacco

«Dopo 3 anni di chiusura è evidente che i lavori della piscina non sono terminati perché sono stati seguiti senza sufficiente attenzione, ne sono prova le affermazioni contraddittorie fatte nel tempo dalla giunta. I ritardi certificano un sostanziale disinteresse che priva Sestu di un'attività sportiva fondamentale. Non ci sono più scuse, si certifichi lo stato dei lavori e si concluda l'accordo con il gestore», è la dichiarazione di Anna Crisponi di Articolo Uno e di Francesco Serra e Giuseppe Picciau di Sestu Domani. Che poi aggiungono: «Bisogna riaprire la piscina a settembre, aspettare oltre significherebbe che i denari pubblici sono stati spesi invano, non saremo più pazienti e chiederemo una verifica alla Corte dei Conti e agli enti competenti».

Dura anche la capogruppo del Pd Michela Mura: «Abbiamo denunciato già un anno fa la superficialità con cui la giunta ha affrontato la situazione della piscina. Siamo intervenuti direttamente con varie azioni, striscioni e interrogazioni ma l'amministrazione ha continuato a perdere tempo e rinviare qualunque azione concreta e risolutiva. È evidente a tutti che non è stata considerata una priorità. Ora è imprescindibile trovare un accordo con la gestione e ridare a Sestu un servizio fondamentale per la salute, l'attività sportiva e il benessere sociale. Sarebbe inaccettabile saltare anche settembre».

Riapertura a settembre?

Un tema che probabilmente tornerà alla ribalta anche nel consiglio comunale di stasera. La piscina da fuori si presenta in uno stato di apparente abbandono. L’erba incolta invade il vialetto di accesso. Tuttavia dentro la situazione sarebbe l’opposto, con quasi tutti i lavori finiti e la riapertura davvero prossima; già alcuni dipendenti hanno ripreso a lavorare, anche se solo per mansioni di ufficio. Settembre è una data che corre tra le voci, anche se le cose non sembrano così certe. Il gestore non si sbilancia, così come la sindaca Paola Secci: «Stiamo lavorando alacremente perché la piscina riapra il prima possibile. Per il momento preferiamo non fornire una data certa. I tempi nella conclusione dei lavori dipendono unicamente dalle ditte». I cinquecento iscritti attendono.

