Piscina, apertura a rischio 

La piscina di Farcana potrebbe non riaprire e, con tutta probabilità e per tutta l’estate, i nuoresi saranno sprovvisti del servizio sia in città sia in cima all’Ortobene. A causa delle numerose procedure, che andrebbero avviate in anticipo (entro metà giugno) e seguendo per filo e per segno alcuni criteri, il tempo per la riapertura stagionale potrebbe non essere sufficiente. Ormai si è agli sgoccioli, in tutti i sensi.

Il ritardo

L’iter per l’avvio della attività è complesso: innanzitutto bisognerebbe procedere con l’affidamento tramite gara, un passaggio eseguito lo scorso anno con opzione valida anche per il 2024 che poteva essere esercitata da esterni al Comune o dal Comune di Nuoro stesso. Ciò non è avvenuto per via della crisi politica della giunta Soddu e, pertanto, non si è potuto stanziare alcun contributo perché prima dell’arrivo del commissario il bilancio non è stato approvato. Dopo aver espletato le lunghe procedure inerenti all’affidamento, si prosegue con le operazioni tecniche per l’impianto, e quindi con le manutenzioni ordinarie, che riguardano lo sfalcio, lo svuotamento della vasca, la pulizia, la tinteggiatura interna, le prove e collaudi degli impianti che, come è risaputo, sono problematici e datati. Per questi ultimi sono stati richiesti interventi che non è stato possibile attuare a causa della mancata approvazione del bilancio.

Via Lazio

Una volta svuotata, pulita e tinteggiata, la piscina va riempita. Anche questo è uno passaggio che richiede tempi lunghi, senza tener conto del fatto che Abbanoa raziona l’acqua e dei disagi che proprio per questo i residenti sono costretti a subire ogni anno. Dopodiché si eseguono gli ultimi trattamenti prima dell’apertura al pubblico. Insomma, il tempo sembra essere quasi scaduto, e nemmeno la piscina comunale di via Lazio potrà coprire il disagio per via di alcuni lavori e costi di manutenzione estiva esorbitanti. Ora i nuoresi ripongono fiducia nel commissario Giovanni Pirisi che, tra le tante pratiche e problemi da risolvere e gestire, dovrà prendere in mano anche il “dossier piscina” e provare a fare l'impossibile affinché riapra.

