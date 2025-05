Piscina all’aperto, riapre il “mare del Sarcidano” 

Prove tecniche per la piscina all’aperto della comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo che si trova ad Isili. Primi sopralluoghi da parte della società che gestirà gli impianti per avviare questa nuova stagione forti del successo delle precedenti.

Appena la manutenzione degli spazi, della vasca e dell’area verde sarà conclusa il “mare del Sarcidano” (così è stata definita la piscina per via degli alti numeri registrati nelle ultime stagioni) riaprirà i cancelli. Così anche per questo 2025 il servizio sarà attivo per tutte quelle persone che amano trascorrere una giornata in relax vicino a casa e lontano dal caos delle spiagge.

La Comunità

«Siamo riusciti», ha detto il vice presidente della Comunità Montana Giovanni Daga, «a garantire la riapertura della piscina all’aperto, ma la parte indoor utilizzabile tutto l’anno, sarà presto oggetto di importanti interventi strutturali ed entro due anni anche la piscina comunitaria coperta sarà fruibile».

Tante persone di tutto il Sarcidano-Barbagia di Seulo fin dall’avvio di questa attività sono state protagoniste della crescita di questo impianto la cui chiusura ha generato scontento e polemiche. In tanti hanno dovuto lasciare il nuoto agonistico ripiegando su un altro sport, altri si sono dovuti spostare verso altre strutture.

Il futuro

Oggi, alla vigilia della riapertura degli ombrelloni e della sistemazione degli sdrai, si guarda al futuro con ottimismo. «La piscina comunitaria», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «è un ulteriore attrattore per il nostro territorio, si tratta di un'altra offerta che riesce a portare nel Sarcidano un discreto movimento turistico».

Il centro sportivo è frequentato dai giovani della zona ma qui arrivano giovani e famiglie anche dai paesi vicini e persino persone di passaggio che trovano un po’ di ristoro prima di continuare il proprio viaggio.

Le reazioni

«Siamo felici per l’apertura stagionale della piscina all’aperto», ha detto Marco Atzori, capogruppo del gruppo di minoranza “Impegno per Isili”, «è un centro di aggregazione per i residenti del circondario». Ma non mancano polemiche per quanto riguarda le condizione della piscina coperta. «Aspettiamo con ansia», ha detto Atzori, «la convocazione promessa in sede di Consiglio comunale a Isili, dalla Presidente della comunità montana, per vedere a che punto erano i lavori in essere e a che punto sia la progettazione definitiva della nuova copertura e dei lavori per la messa in opera».

Se da una parte ci si prepara per prendere la tintarella a bordo piscina, dall’altra parte non mancherà l’attenzione per i lavori imminenti. «Il recupero della piscina coperta non rappresenta soltanto un miglioramento delle infrastrutture sportive», ha detto il vicepresidente Giovanni Daga, «ma è anche un investimento significativo per la salute e la coesione sociale del nostro territorio. Rafforzare e riqualificare questi luoghi significa contribuire alla vitalità e alla qualità della vita della nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA