Piscina, 2,5 milioni per poterla riaprire 

La tanto attesa relazione sullo stato di consistenza e conservazione della piscina comunale tra le vie Sarcidano e Rio Sa Murta è pronta. A visionarla è stata esclusivamente la Giunta di Assemini, a più di due anni dall’affidamento dello studio della situazione in cui versa l’impianto sportivo pubblico.

L’unico dato che, a oggi, emerge dal resoconto non fa ben sperare in una celere riapertura: per il riavvio dell’esercizio dell’impianto sono stati stimati costi per 2,5 milioni di euro, un terzo del valore della struttura stessa quantificato in circa 6,5 milioni.

La stima

Era il luglio 2023 quando la società Acquasport aveva riconsegnato le chiavi della struttura all’amministrazione. Da allora l’impianto, rimasto privo di gestione, manutenzione e controllo, ha subito atti vandalici e furti che si sono susseguiti anche durante il periodo intercorso tra l’affidamento della perizia e la consegna dello studio, a metà ottobre, in Comune.

Costato 60mila euro, lo studio firmato dall’ingegnere Gianfranco Civile è stato portato a termine a poca distanza da una manifestazione di interesse, presentata dalla Nuova Icom Srl di Macchiareddu che si è detta interessata a manutenzionare, riqualificare e gestire la struttura pubblica.

Il dibattito

L’argomento “piscina” verrà portato in discussione durante la riunione, prevista per venerdì, della “Commissione trasparenza” presieduta dal consigliere Alessandro Casula: «Il vero problema non è economico, ma politico: la struttura è stata abbandonata. Sono mancate la visione, la responsabilità, la cura per un bene pubblico che appartiene a tutti. A farne le spese? I cittadini».

«Si tratta di una cifra esorbitante - ha aggiunto la consigliera Niside Muscas - che purtroppo allontana una riapertura. Come mai sono stati necessari oltre due anni per predisporre una perizia che avrebbe dovuto essere completata in sei mesi? La cifra quantificata deriva dagli atti vandalici subiti dalla struttura, dall’incuria della ditta che l’aveva in concessione o da un mancato controllo sull’appalto?».

«Questo è il costo dell’incuria - dichiara il consigliere Diego Corrias - chiusa e abbandonata dalla Giunta dal suo insediamento. A fine mandato quanto ci sarà costato il sindaco Puddu?».

Replica l’assessora Alessia Meloni: «La verifica di consistenza ha richiesto molto tempo per via delle verifiche sulle singole componenti costruttive che si sono rese necessarie nel corso del tempo e che sono state eseguite da ditte specialistiche su legno lamellare, gli elementi metallici, le strutture portanti, le chiusure verticali in muratura, i rivestimenti e gli infissi, gli elementi di finitura interna, gli impianti idrico fognario, di sollevamento, elettrico, solare termico e tutti gli impianti tecnologici speciali propri delle piscine. Abbiamo iscritto l’opera di riqualificazione della piscina comunale nel programma triennale e in particolare nella sezione delle opere da realizzarsi nell’ambito di procedure di parternariato pubblico privato».

