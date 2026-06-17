Pischedda e Argiolas: ecco la giunta 

Giurerà per la quarta volta consecutiva da sindaco sabato a Fordongianus Serafino Pischedda. Il primo cittadino ha convocato il Consiglio alle 11. Intanto è già stata definita la giunta: vice sindaco Lussorio Murgia, con lui in amministrazione dal 2010 e già sindaco di Fordongianus. Murgia sarà anche assessore a Bilancio, Turismo e Rapporti con le Associazioni; Pinuccia Dessì assessora ai Servizi Socio-Assistenziali e Riccardo Cocco ai Servizi Tecnologici e Manutenzione del Patrimonio Comunale. «È una Giunta di esperti. Lussorio Murgia è già stato sindaco e segue da tantissimo tempo la vita amministrativa, stessa cosa per Pinuccia Dessì. Riccardo Cocco, consigliere nella passata legislatura, ha sempre dimostrato grande impegno nelle associazioni di cui fa parte e sono certo farà altrettanto in Giunta», dice Pischedda. Deleghe anche ai consiglieri: Edoardo Bellana (Servizi turistici), Filomena Dessì (Politiche giovanili), Gianluca Flore (Manifestazioni ed eventi), Fabio Foddis (Viabilità rurale), Vera Frau (Riqualificazione urbana), Federica Oppo (Cultura e attività di comunicazione e Informazione) e Paolo Zedda (Verde pubblico).

Anche a Laconi è tempo di nomine. Il primo cittadino del paese del Sarcidano Salvatore Argiolas, rieletto per il secondo mandato ha scelto la nuova Giunta: la sua vice sarà Elisabetta Fulghesu. A lei anche le deleghe a Cultura, Sanità, Sistema bibliotecario, Attività produttive e commerciali, Allevamento e Comunicazione. Il nuovo assessore al Bilancio, Patrimonio, Personale, Turismo, Rapporti con enti terzi e fondazioni è Salvatore Ruggiu. Valentina Trogu assessora alle Politiche sociali e Servizi alla persona, Plus, Casa di riposo, Pubblica istruzione e Rapporti con enti religiosi. Il primo Consiglio sarà il 26 giugno.

A poco più di dieci giorni dal voto ufficializzate le date dei Consigli comunali di insediamento anche a Gonnostramatza , Siapiccia e Gonnosnò . Nel piccolo centro della Marmilla, l’amministrazione guidata dalla neo-sindaca Federica Piras esordirà domani alle 18.30. Lo stesso giorno, ma alle 19, è stato convocato il nuovo Consiglio a Siapiccia. Al quarto mandato del sindaco Raimondo Deidda ha convocato l’Aula nel Centro di aggregazione sociale in via Gramsci. A Gonnosnò, infine, l’insediamento del Consiglio comunale guidato dal confermato Ignazio Peis avverrà martedì 23, alle 17, presso l’aula consiliare. ( a. o. – s. p. – g. pa. )

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