Pischedda corre per il poker 

A Fordongianus una sola lista in campo per le amministrative. A guidarla il sindaco uscente Serafino Pischedda che punta così al quarto mandato consecutivo. Quarantotto anni, funzionario pubblico, Pischedda ricopre infatti l’incarico di primo cittadino dal 2010. Stavolta lo sfidante si chiama quorum.

«Il nostro solo avversario e pertanto, lo dobbiamo temere e rispettare, senza mai sottovalutarlo, per poterlo battere. Per questa ragione dobbiamo impegnarci ed essere bravi a far comprendere ai nostri concittadini l’importanza di recarsi alle urne, raccontando cosa vogliamo fare per il paese e spiegando che con grande entusiasmo intendiamo metterci al loro servizio ed in ascolto per i prossimi 5 anni».

Priorità lavoro

Come da copione Pischedda desidera portare a conclusione i progetti avviati. Spiega infatti: «Tra le priorità c’è quella di realizzare le opere per le quali abbiamo le risorse, quindi la bretella della 167, che collega le vie Lussu, Moro e Gramsci, l’apertura della via Berlinguer. E poi penso al miglioramento di tutta la viabilità e al decoro urbano». Altro tema centrale l’attenzione per gli anziani. Pischedda spiega: «Ci impegneremo al massimo per reperire le risorse per l'apertura della struttura anziani, per la quale abbiamo già comprato un terreno e siamo riusciti ad ottenere un primo finanziamento. Presteremo attenzione alla pubblicazione di bandi regionali per il miglioramento del patrimonio comunale. Abbiamo già partecipato con 10 domande agli ultimi bandi dell’Assessorato ai Lavori pubblici e continuiamo su questa strada».

Con la chiusura dei lavori sul lungofiume si aprono quindi altri scenari: «Ci attiveremo immediatamente con gli oltre 500 mila euro già ottenuti per l’anfiteatro di San Lussorio. E poi la nostra attenzione sarà per la viabilità rurale: abbiamo partecipato ad un bando di Argea e speriamo di ottenere anche queste risorse che consentirebbero di portare avanti interventi duraturi». E poi la questione termalismo: «Puntiamo a modificare la normativa per attrarre investimenti e creare sviluppo. E inoltre per la creazione di una Comunità energetica che consenta di raggiungere l'autoconsumo per l'Ente e vantaggi economici ai nostri cittadini». Pischedda si presenta con sei componenti dell’attuale maggioranza e alcune new entry.

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