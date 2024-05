Pisano, senatore rossoblù: «A San Siro non è facile ma Ranieri sa come fare» 

A 38 anni, la nuova vita di Francesco Pisano è sulla panchina. Un percorso appena iniziato, al fianco di Claudio Bellucci alla guida dell'Under 18 del Cagliari, con ragazzi che, mese più mese meno, hanno la stessa età in cui lui, “Bombetta”, fece il suo esordio in Serie A con la maglia rossoblù, quella che ha tatuata nel cuore. Un viaggio nei ricordi del passato e gli obiettivi del presente, quello di ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. Con una costante, l'amore infinito per quei colori. «Ho giocato per due bienni con l'Under 21 azzurra, era bellissimo indossare quella maglia, sentire l'inno... Però il Cagliari è il Cagliari e quando entravo in campo e sentivo i cori dei nostri tifosi... Non c'è paragone».

La nuova vita

Una carriera vissuta quasi tutta con il rossoblù addosso, dall'esordio nel 2004 fino all'addio, dieci anni dopo. «Speravo di chiudere la carriera nel Cagliari, ma poi sono andato a Olbia, ho giocato lì sei anni e mi hanno fatto sentire a casa». Ma casa è Cagliari e quando c'è la stata la possibilità, Pisano l'ha colta al volo: «Stare al centro sportivo per me è sempre stata un'abitudine. La cosa strana era stata andare via e vestire una maglia diversa». A proposito invece dell'Olbia: «Mi dispiace per la retrocessione, sono rimasto in contatto con tutti i compagni di quegli anni. Sono andato via dopo playoff, mi hanno dato tanto anche fuori dal campo, ma con quei ragazzi siamo diventati amici». Ora la nuova vita da allenatore: «Mi piace. Non è facile passare dal ruolo di calciatore a quello di allenatore. Ma mi rivedo in questi ragazzi, so che hanno bisogno di aiuto. Io sono pronto a dare consigli e, quando c'è qualche errore, provo a spiegare come si poteva far meglio. E ho la fortuna di lavorare con un mister come Bellucci, che ha trasformato questo gruppo in una famiglia». A proposito di allenatori: «Non faccio nomi perché dimenticherei qualcuno. Li ringrazio tutti». Un ringraziamento particolare per Nedo Sonetti: «Fu lui a chiamarmi “Bombetta”. Mi bacchettava tutti i giorni, ma mi voleva bene, mi ha dato tantissimo».

Milan-Cagliari

Il Cagliari nel cuore e nei pensieri. La sua Under 18 si gioca l'accesso ai playoff («mancano tre partite, ce la giocheremo fino alla fine con gli scontri diretti»), la prima squadra va a caccia della salvezza a partire dalla sfida di domani a San Siro col Milan. «Lì ho un brutto ricordo», spiega Pisano, «avevo 18 anni e al 90' un fallo di Cafu ai miei danni non venne fischiato e, sul cross, arrivò il gol decisivo di Serginho. Una delusione enorme, perché a quei tempi fare punti in stadi come San Siro era davvero difficile». E domani? «Una partita tosta, da giocare a viso aperto come con l'Inter. Si spera di fare bene perché servono punti per salvarsi. E' importante come lo saranno le altre che rimangono. Giocare a San Siro non è mai facile, contro una squadra che non vince da tanto. Ma il Cagliari ha bisogno di punti. E poi c'è Ranieri, un mister che trasmette grande serenità. Una serenità che diventa un esempio anche per noi giovani allenatori». E sul finale di stagione, Pisano “sposa” il desiderio di contemporaneità espresso da Ranieri: «Quando giocavo io, le ultime tre si giocavano tutte alla stessa ora. Di certo, sapere i risultati degli altri incide, perché sei condizionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA