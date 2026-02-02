Pisano e Torru i più produttivi 

Approvate 126 delibere in 24 sedute. È il bilancio del lavoro del Consiglio nel 2025. Numeri che fotografano l’attività dell’assemblea civica quartese durante la consiliatura arrivata quasi a scadenza. Il capogruppo di FdI, Michele Pisano, si è confermato il consigliere più attivo - per numero di documenti presentati in Aula - insieme al collega di partito Lucio Torru. Record di presenze nel parlamentino di via Porcu per il sindaco Graziano Milia, insieme a otto consiglieri di maggioranza. Nel complesso, durante la consiliatura, l’ok è arrivato per 750 delibere approvate in 154 riunioni di Consiglio comunale

I numeri

In vetta alla classifica c’è il capogruppo di FdI Michele Pisano: solo nel 2025 ha portato nella sala consiliare del Municipio 3 interpellanze, 2 interrogazioni, 1 mozione e 1 ordine del giorno, con proposte e richieste di chiarimenti su temi che spaziano dall’ambiente alla sicurezza stradale. Seguono il collega di partito Lucio Torru con 5 documenti, tutti condivisi con Pisano, Tonio Pani con Romina Angius del Polo civico, con tre ordini del giorno che portano la loro firma congiunta. Due ordini del giorno e un’interpellanza per la capogruppo del Pd Barbara Cadoni, altri due ordini del giorno sono firmati dall’esponente di Demos Marina Del Zompo. E ancora: due ordini del giorno che vedono il sindaco Milia primo firmatario, un’interpellanza della consigliera del Movimento per Flumini Luisella Deligios, e un ordine del giorno della commissione Pubblica istruzione presieduta dalla consigliera Ketty Giua.

La maggioranza

Sempre presenti in Consiglio, oltre al sindaco Milia, anche otto consiglieri di maggioranza che lo scorso anno hanno partecipato a tutte le riunioni in Municipio: Valeria Piras, Alfredo Dessì, Anna Maria Demurtas, Massimo Pau, Mauro Carreras, Ketty Giua, Franco Tocco e Francesco Amore. Una sola assenza ciascuno per Romina Angius, Tonio Pani, Marina Del Zompo, Mauro Ligas, Luisella Deligios, Cenzo Naitana, Martino Sarritzu, Ignazio Tolu e Elisa Usalla.

I più assenti

I più assenti risultano i consiglieri Barbara Cadoni, Francesco Caredda e Laura Perra, presenti a 19 sedute su 24 totali. Sullo sfondo c’è il bilancio di cinque anni dell’assemblea civica di via Porcu, dalle 4 riunioni nei primi due mesi dall’insediamento nel 2020, alle 24 dello scorso anno. Centocinquantaquattro sedute totali - sino a fine 2025 - e 751 deliberazioni di Consiglio comunale, di cui 110 ordini del giorno e 26 mozioni. Solo l’anno scorso il parlamentino quartese ha approvato 126 delibere.

La presidente

«È stata una consiliatura che si è caratterizzata per un confronto corretto, e per una collaborazione istituzionale e senso di responsabilità da parte di tutti i consiglieri», commenta soddisfatta la presidente Rita Murgioni. Un bilancio di quasi fine mandato visto che in primavera si voterà per il rinnovo dell’amministrazione. «Il Consiglio ha operato con serietà e rispetto delle regole, ponendo al centro l’interesse della comunità. Il bilancio di questi anni», conclude, «è più che positivo».

