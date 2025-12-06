VaiOnline
Serie D.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Pisano è super, Monastir ribalta l’Albalonga 

Il laterale entra e firma le due reti della vittoria 

MONASTIR 2

ALBALONGA 1

Monastir (4-3-3) : Fusco; Cortinovis, Jah, Porru, Pinna; Piras (8‘ st Pisano), Corcione, Piro; Piseddu, Aloia, Leone. In panchina Mereu, M. Conti, Ferraro, Piga, B. Conti, Tocco, Tuveri, Collu. Allenatore Angheleddu.

Albalonga (3-5-2) : Testagrossa; Terribili, Angeli, Sirignano (40’ st Santoni); Casari (19’ st Fazio), Meledandri (19’ st Greco), Bensaja (38’ st Cardoselli), Manca, Succi; Persichini, Ingretolli. In panchina Brusca, Savioli, Sfanò, Torbidoni. Allenatore Panella.

Arbitro : Pandini di Bolzano.

Reti : nel st 15’ Fusco (aut.), 31’ e 34’ Pisano.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir ritrova il successo superando di misura e in rimonta l’Albalonga. Tra i biancoblù da segnalare l’esordio dal 1’ del centrocampista Piras, dopo il debutto contro il Trastevere. Avvio di partita equilibrato con i padroni di casa che provano a impensierire gli avversari su calcio piazzato. Al 6’ Corcione calcia dalla bandierina direttamente verso la porta, Testagrossa respinge. Al 18’ arriva il primo tentativo dei laziali: Perschini stacca di testa su un cross dalla sinistra di Manca, Fusco blocca la sfera. Il Monastir aumenta il ritmo e costruisce diverse occasioni. Al 25’ Corcione calcia a giro dalla bandierina e sfiora l’incrocio. Al 28’ grande giocata di Leone che salta un paio di avversari e tira di destro da posizione defilata, la palla sfiora il palo. In avvio di ripresa i laziali si affacciano in avanti, ma la prima chance è biancoblù: al 13’ Piseddu crossa al centro, Aloia stacca di testa e spedisce il pallone fuori di poco. Al 15’ gli ospiti passano avanti in modo rocambolesco: Manca calcia da fuori, la palla sbatte sul palo e sulla schiena di Fusco e si insacca. I padroni di casa reagiscono subito con il neoentrato Pisano che al 17’ non inquadra la porta su cross di Piseddu. Al 20’ Leone calcia da buona posizione, ma la palla termina alta. Al 27’ gli ospiti partono in contropiede e vanno vicini al raddoppio con Fazio che impegna Fusco su un tap-in ravvicinato. Al 30’ i campidanesi trovano il gol del pari: angolo di Pinna dalla sinistra, Pisano stacca di testa dal limite e la palla entra dopo aver sbattuto sulla traversa. Dopo 3’ il Monastir ribalta il risultato con Pisano che su angolo di Corcione trova di testa la prima doppietta personale. Nel finale la squadra di Angheleddu si difende con ordine e porta a casa il prezioso successo.

