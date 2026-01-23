Pisacane: voglio una partita impeccabile 

L’equilibrio sempre, comunque. Nella buona come nella cattiva sorte. «Così come dopo Genova non dovevamo deprimerci, mi auguro che la squadra non si esalti dopo il successo sulla Juventus». Anzi, ne è proprio convinto Fabio Pisacane che quasi tiene a puntualizzarlo: «Abbiamo bene in testa il nostro percorso». Aggiungendo: «Dobbiamo fare una partita impeccabile, non possiamo portare complimenti a casa, ma punti».

La sfida di oggi è un concentrato di stimoli, emozioni, adrenalina. «La classifica dice che è uno scontro diretto, la realtà è un’altra. Affrontiamo una squadra con un organico importante, con uno stato emotivo particolare», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari. «Sia dal punto di vista calcistico, è in fiducia. Sia emotivo, la perdita del numero uno è sempre qualcosa di forte». Anche i rossoblù, però, ci arrivano con uno stato emotivo all’altezza. I tre punti ottenuti contro la Juve danno una carica pazzesca. Squadra che vince non si cambia? «Quando vinci, al netto dell’avversario, significa che le cose hanno funzionato. L’idea sarebbe quella di non muovere niente», la premessa istintiva. «Ogni gara, però, fa storia a sé. E dove potremmo correggere qualcosa, lo faremo», la ragione strategica.

Il mercato

Tra i convocati, Dossena e Sulemana, voluti fortemente dal tecnico napoletano, come tiene lui stesso a precisare. «Sono tornati a casa, sono ulteriori frecce nell’arco e hanno già alzato il livello degli allenamenti. E per questo ringrazio la società con cui c’è un confronto quotidiano». Il mercato resta aperto, sia in entrata che in uscita. «Un mercato dinamico», lo definisce Pisacane. «Laddove potremmo migliorare, lo faremo. Senza, però, fare stravolgimenti. Questo, tuttavia, è un argomento di competenza del direttore sportivo che ha il polso della situazione». Prati? «Oggi è un giocatore del Cagliari, dentro il progetto. Domani si vedrà». Sì gode intanto la versione play di Gaetano. Specificando: «Ci offre diverse soluzioni in quella zona del campo. Ha caratteristiche che il play deve avere. Lui stesso si vede in quel ruolo, ne abbiamo parlato spesso. Mi preme precisare, però, che qualche altro allenatore già prima di me lo aveva immaginato lì». Pisacane, magari, ci ha creduto più di altri rischiandolo addirittura contro la Juventus.

Sfida nella sfida

Fiorentina-Cagliari sarà anche Vanoli-Pisacane, sfida nella sfida inedita. E i complimenti del tecnico rossoblù per il collega viola si sprecano. «Poterlo sfidare per me è motivo di grande orgoglio», afferma Pisacane. «Ha lavorato con un maestro come Conte, ha esperienza internazionale. Sarà un piacere conoscerlo. Ogni partita che passa», aggiunge poi, «mi rendo conto dove sono e la responsabilità che ho». Un pensiero quindi per i tifosi che hanno saputo solo giovedì di poter assistere alla partita: «Siamo arrivati a un punto che bisogna rivedere certe cose. In questo modo, organizzarsi diventa dura per loro e per noi che abbiamo bisogno di loro».

