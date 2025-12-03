Pisacane: uscire così fa malissimo Ma siamo vivi 

«Abbiamo dato una grandissima risposta, venire qui a Napoli e fare una partita di sacrificio e carattere come si è visto, pungendo al momento giusto, ci fa capire che questa è la strada giusta. Un punto di partenza». Deluso per la mancata qualificazione, contento per la risposta della squadra dopo le ultime gare. Fabio Pisacane mostra così il petto e rilancia la sfida in vista del campionato: «Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo».

La strategia

Primo tempo timido? «È normale per una squadra come la nostra - con anche qualche esordiente dal primo minuto come Rodriguez e Kiliçsoy e diversi ragazzi che sin qui hanno giocato meno, come Di Pardo) - essere un po’ guardinghi all’inizio per poi crescere col passare dei minuti», ha tenuto a precisare l’allenatore del Cagliari. «Volevamo fare un certo tipo di partita, incanalandola in un certo modo e poi alla distanza sviluppandola come abbiamo fatto», ha spiegato. «L’obiettivo era superare il turno, non riuscirci dopo una serata così ci lascia grande amarezza, ma ho visto una squadra viva con due 2005 in campo dal primo minuto, con tanti ragazzi giovani e bravi che anche in uno stadio che può incutere timore hanno dimostrato di poterci stare. Quando non vinci vuol dire che qualcosa ancora manca, ma mi piace guardare alle tante note incoraggianti e da lì dobbiamo ripartire».

La lotteria dei rigori

Eliminati ma soddisfatti. «Andiamo avanti con fiducia, c’è amaro in bocca e dispiace non passare il turno dopo una prestazione così», ha ribadito il tecnico rossoblù, «ma con questo spirito sono convinto che alla fine raccoglieremo». I rigori? «Abbiamo calciatori validi, molti giovani, che possono stare a questo livello perché hanno qualità e hanno dimostrato anche sangue freddo», ha sottolineato. «Proseguiamo quindi con ottimismo e confidando nel nostro lavoro. È importante aggrapparsi a questo quando manca la vittoria da due mesi».

Largo ai giovani

Linea verde anche ieri al “Maradona”. «Abbiamo deciso di sposare un progetto tecnico ben preciso, non possiamo alle prime difficoltà stravolgerlo o usare la gioventù e l’inesperienza come alibi», ha puntualizzato Pisacane. Aggiungendo: «È solo una questione di tempo perché sono convinto che con il lavoro questa squadra verrà fuori con tutte le sue qualità e caratteristiche». Che cosa manca quindi? «Fare un gol in più degli altri, semplice. E quando non arriva il risultato pieno vuol dire che ancora manca qualcosa e dobbiamo ricercarlo ogni giorno». (f.g.)

