Pisacane: «Un bel test, sono soddisfatto» 

Un passo avanti, nonostante una sconfitta assolutamente prevedibile. E messa in conto, al di là dello spessore degli avversari, costruiti per affrontare a testa alta la prossima Champions League.

«Affrontavamo una squadra molto più avanti di noi nella preparazione», ha sottolineato Fabio Pisacane, «il Galatasaray inizierà il campionato tra quindici giorni mentre noi abbiamo cominciato a lavorare il 10 giugno», ha spiegato, «eravamo un po’ imballati, com’è normale in questo momento, ma non cerchiamo alibi». Nessuna fuga in avanti: «In questa partita contava soprattutto mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando: coprire bene il campo, proporre gioco quando abbiamo la palla, restare compatti. È stato un test probante, stimolante, di alto livello: esattamente ciò di cui avevamo bisogno. I ragazzi hanno dato tutto, e anche se il risultato conta poco in questo momento, serve per capire dove siamo e continuare a crescere».

I giovani e le assenze

L’allenatore, che ha sostenuto dalla panchina il suo primo “esame” di spessore internazionale, sottolinea: «Non dobbiamo porci limiti legati a date o risultati immediati. Stiamo costruendo qualcosa che ha bisogno di tempo, non so quanto per ora. Oggi mancavano alcuni elementi importanti e diversi giocatori sono ancora alla ricerca della condizione ideale, quindi anche la distribuzione dei minuti in campo è stata calibrata su questo. Ma io mi ritengo soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: se non avessimo avuto quell’anima difensiva e offensiva che chiedo – nel rimanere compatti e provare a ripartire con brillantezza – il passivo poteva essere più pesante». Novanta minuti che sono stati, per Pisacane, un’iniezione di fiducia: «Continuiamo a credere nel nostro percorso, poi progressivamente potremo alzare ulteriormente l’asticella».

La rosa

«I calciatori giovani sono il nostro futuro e l’energia che hanno messo in campo contro questo Galatasaray è evidente, è linfa vitale». Se li coccola ancora i suoi ragazzi, Pisacane, appena uscito da una esperienza trionfale con la squadra Primavera. «Con me avranno sempre spazio e una porta aperta». Quindi, si torna a parlare del campo: «Deiola in difesa? Lo conosco da dieci anni, so quanto ci mette in termini di professionalità, volontà, cattiveria, applicazione. Oggi l’ha dimostrato e può fare bene anche da centrale difensivo». L’infortunio a Radunovic? «Ha avuto un fastidio al polpaccio, farà gli accertamenti necessari e nei prossimi giorni avremo informazioni più precise».

La trasferta tedesca

«Non siamo qui per collezionare due vittorie o sei punti, non è il momento, ma per testare noi stessi», ha concluso l’allenatore rossoblù, «queste partite servono per capire a che punto siamo, quanto valgono i nostri giovani e non solo. Non basta una settimana per cambiare giudizio, ma ogni tappa ci dà indicazioni preziose».

C’è ottimismo, dopo le prime due amichevoli: «Sono soddisfatto di quanto stiamo costruendo. Le nostre idee stanno passando, e questo è ciò che conta davvero in questa fase». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA