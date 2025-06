Pisacane: «Tutti insieme per il Cagliari» 

Il giorno dei giorni. Per questo, ha chiesto qualche ora di permesso al corso di Coverciano. Per riabbracciare la moglie Rosy e i quattro figli dopo la full immersion americana con un team di calcio a sette. E per festeggiare così, insieme a loro, un momento speciale, forse il più importante dal punto di vista professionale da quando, poco più che un bambino, ha lasciato Napoli per provare a costruirsi una favola attorno a un pallone. Ieri da calciatore, oggi da tecnico. Fabio Pisacane sapeva da giorni che sarebbe stato il successore di Davide Nicola alla guida del Cagliari, in cuor suo - magari - lo sentiva da mesi. Ma l’ufficialità, arrivata nella tarda mattinata di ieri, ha reso tutto più magico. Ed eterno. Come le parole utilizzate dalla società nel comunicato («Forte identità e senso di appartenenza da trasmettere alla squadra, un autentico condottiero dall’anima rossoblù») e come i brividi che quasi gli facevano tremare la mano mentre firmava il contratto (per un anno con rinnovo automatico sino al 2027 in caso di salvezza), proprio alla Domus davanti al direttore generale Stefano Melis, al segretario sportivo Matteo Stagno e all’amministratore delegato Carlo Catte.

«Una sfida a 360 gradi»

Visibilmente emozionato, il nuovo allenatore del Cagliari ha voluto poi salutare tutti i dipendenti presenti in quel momento allo stadio. Una sfida all’insegna dell’unione. «Non si costruisce nulla da soli», ha voluto non a caso rimarcare nelle prime dichiarazioni rilasciate in attesa della conferenza stampa di “presentazione” alla Serie A. «Questo deve essere l’anno dell’insieme: squadra, staff, club, tifosi, città. Solo così possiamo affrontare ogni difficoltà e trasformarla in occasione. Anche nei momenti duri, anche quando sembrerà complicato», ha tenuto a precisare. «Sarà lì che conterà davvero essere uniti. Un passo alla volta. Tutti insieme».

Gli ultimi tasselli

Lo staff è ancora da completare. Il vice sarà sicuramente Murelli, figura di alto profilo ed esperienza maturata al fianco di Pioli sin dai tempi della Fiorentina. Confermato in ogni caso Battilana, amico e braccio destro del tecnico napoletano in questi anni nella Primavera, chiaramente con un ruolo diverso (ma non marginale). Proseguono il percorso in rossoblù, nonostante il cambio della guardia in panchina, il preparatore dei portieri Squizzi e il preparatore atletico Baldus. Gli ultimi tasselli verranno fissati entro la settimana prossima al massimo, in modo tale da stilare un programma completo prima del raduno, il 10 luglio nel centro sportivo di Assemini. Tre giorni dopo la partenza per Ponte di Legno, dove il nuovo Cagliari di Pisacane svolgerà la preparazione in vista di un campionato che si preannuncia intenso, insidioso e intrigante allo stesso tempo.

Il corso di Coverciano

Oggi Pisacane tornerà a Coverciano per frequentare l’ultima tranche in presenza del corso per il patentino Uefa Pro, questa settimana e le prossime due ancora (a settembre dovrà poi presentare una tesina conclusiva). A fine mese staccherà giusto qualche giorno con la famiglia, nella speranza di avere a disposizione entro l’inizio del ritiro buona parte della rosa. Compresi Piccoli, Adopo e Caprile che il Cagliari sembra intenzionato a riscattare (i primi due dall’Atalanta, il terzo dal Napoli) per poi capire (e valutare) quali scenari offrirà il mercato, soprattutto per il portiere. Fiato sospeso per Viola (in scadenza), sembra destinato a lasciare l’Isola Augello (in quel ruolo scalpita il sardo Idrissi, rientrato dal prestito al Modena in Serie B e che Pisacane conosce molto bene). Ci saranno, invece, Prati e Gaetano attorno ai quali ruoterà il nuovo Cagliari, a prescindere dal modulo.

La nuova Primavera

Filtrano, intanto, le prime indiscrezioni per il post Pisacane nella Primavera. A raccogliere il testimone potrebbe essere l’ex allenatore dell’Olbia Leandro Greco. E il vice potrebbe essere l’ex capitano del Cagliari, Daniele Dessena, al fianco di Greco già la scorsa stagione a Frosinone.

