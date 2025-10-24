Pisacane: terza finale per il Cagliari a Verona 

Assemini. Come una finale. «La terza finale in queste prime otto giornate» (dopo quelle contro Parma e Lecce). Già sente l’odore e il frastuono dell’arena, Fabio Pisacane, e non teme certo la pressione dello scontro diretto di domani pomeriggio al Bentegodi contro il Verona. Anzi, sembra addirittura esaltarsi. «Viviamo un campionato nel campionato», ricorda l’allenatore del Cagliari che dà così un peso specifico alle partite che contano, attraverso le quali passa la salvezza, e qualcosina in più magari. «Per questo, c’è bisogno di furore, energia. Cura nei dettagli», detta così la linea dalla pancia del Crai Sport Center di Assemini dove la conferenza stampa pre gara diventa un vero e proprio guanto di sfida.

Doppio forfait

Cagliari avanti tutta nonostante le assenze. Come se già non bastasse l’infortunio di Belotti, ai forfait di Radunovic, Di Pardo e Pintus, si sono aggiunti quelli di Mina e Deiola che hanno scelto di fermarsi e non forzare, nella speranza di recuperare per la sfida di giovedì col Sassuolo. Lo stesso Pisacane spiega: «Mina si porta dietro un risentimento al bicipite femorale. Deiola ha avuto un problema alla vigilia della gara col Bologna, abbiamo provato a gestirlo ma ci siamo resi conto che, come nel caso di Yerry, non bisogna avere frenesia. Averli nel mezzo non fa bene a nessuno, soprattutto a loro stessi».

Lo sfogo

Il Bologna alle spalle, anche se quei venti minuti finali proprio non sono andati giù a Pisacane. «Non mi hanno fatto dormire», lo sfogo mentre lancia un segnale all’ambiente, ma soprattutto alla sua squadra. «Da quando sono l’allenatore del Cagliari mi sono preso una grande responsabilità, stiamo facendo un gran lavoro per far passare un certo tipo di messaggio e mentalità e quei venti minuti non ci hanno rappresentato». Non usa certo giri di parole: «Eravamo passivi, senza furore e la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Perché si può anche perdere quando l’avversario dimostra di essere più forte, ma non si può staccare la spina come abbiamo fatto noi in quei venti minuti». Parole al miele, di incoraggiamento, invece per Zé Pedro, protagonista in negativo contro gli emiliani e soprattutto a Udine nel match precedente: «Arriva da un campionato diverso, deve ambientarsi e per questo non può essere certo condannato. Sono contento di lui e convinto che farà molto bene. Così come Rodriguez, il futuro del Cagliari».

L’avversario

Per tutti il riscatto passa, dunque, per Verona, domani a partire dalle 15, contro un avversario più complicato di quanto possa dire la classifica che - secondo Pisacane - non rispecchia le prestazioni. «È una squadra collaudatissima con lo stesso allenatore dell’anno scorso», puntualizza evidenziando così il valore del collega gialloblù. «Gli ultimi arrivati hanno poi sollevato il tasso tecnico del gruppo». Sarà una sfida avvincente, insomma.

