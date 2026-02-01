Pisacane style: «Continuiamo a martellare» 

I commentatori di Sky Billy Costacurta e Paolo Condò, in diretta nazionale, lo coccolano, regalano aneddoti e battute, citano perfino conversazioni sull’allenatore del momento – lui – fatte con Marco Borriello. Ma lui, Fabio Pisacane, non si scompone, non cambia espressione e ti sbatte in faccia quel furore agonistico, quella fame di arrivare che nessuna moina televisiva potrà mai far passare in secondo piano: «Sto andando forte? E’ la squadra che sta facendo bene». Si mette da parte perché conosce perfettamente le insidie del massimo livello: un giorno sei il re, il giorno che perdi sei un cretino. Ma – nessuno può negarlo – tre vittorie consecutive e una condizione pazzesca si devono commentare, anche dopo la sua esultanza sul prato della Domus alla fine: «La squadra sta andando forte, non lo dico per conservare l’aspetto da finto buono, ma perché ci credo veramente: bisogna continuare a martellare, la Serie A è infida».

In sala stampa, nonostante la vittoria, alla domanda sul mercato, questa volta in uscita, Pisacane cambia espressione. C’è un attimo di gelo, sulle possibili cessioni replica: «Così mi fate venire l’ansia». Nessun nome, ma è chiaro che il riferimento era al possibile interessamento del Napoli per Gabriele Zappa, dopo il grave infortunio a Di Lorenzo.

«Siamo stati bravi»

La partita più importante dell’anno è finita quattro a zero, alcune reti sono da ricordare e tutti hanno dato il loro contributo: «Ora lo posso dire: questa partita la temevo, il Verona aveva fatto bene in trasferta e conoscevamo le insidie di questa serata». E poi, la squadra. «Faccio i complimenti ai ragazzi: stasera abbiamo fatto una partita semplice, con ordine, sapendo leggere i vari momenti». Gli ricordano che Esposito poco prima nelle interviste flash ha rivelato una promessa, senza dire quale fosse il tema. Lui non esita: «Con Esposito c’è grandissimo feeling, è un ragazzo che dà tutto. Avevo detto prima di Firenze che ogni punto conquistate sarebbe stato un giorno libero, sicuramente manterrò la parola appena ci sarà la possibilità». Parola mantenuta praticamente subito, perché il Cagliari riprenderà la preparazione mercoledì pomeriggio.

Anche grazie al forte distacco – gli si fa notare – sulla zona retrocessione, 11 punti: «Conosco tutte le insidie di queste partite: le ultime due vittorie ci avevano dato una prospettiva diversa di classifica, ma ho detto ai ragazzi che siamo solo cresciuti nella sofferenza e nella lotta», dice.

Un allenatore che sa come ricevere il centro per cento dai giocatori, soprattutto da quelli italiani: «Mi calo nella realtà dove sono. Ogni maglia ha uno stemma e una storia, capire quello che chiede il club e la sua storia è una caratteristica fondamentale per identificarti con il luogo dove sei». Un calcio alla diffidenza: «So quanta ce n'era nei miei confronti perché arrivavo dalla Primavera. Ecco: io cerco di non deludere sull’atteggiamento, perché alla lunga i risultati arrivano».

RIPRODUZIONE RISERVATA