Pisacane: stiamo in campana 

Assemini. Ha trovato nello sguardo dei suoi giocatori l’adrenalina e la rabbia che cercava. «In settimana ho percepito attenzione, consapevolezza. La squadra è in campana. Questo è uno scontro diretto vero. Questa è come una finale». I successi su Juventus e Fiorentina sono il passato, il match di stasera col Verona il futuro. «Sappiamo quello che abbiamo dovuto fare per vincere le ultime partite. Ma sappiamo anche quale è la nostra realtà», chiarisce subito Fabio Pisacane rilanciando così la sfida in tempo reale dalla sala stampa al Crai Sport Center di Assemini, appena conclusa la rifinitura. «Troviamo un avversario ferito che vorrà dare segnali di vitalità. Sarà una gara intensa. Si giocherà nelle seconde palle, sui duelli. Ma siamo pronti», assicura l’allenatore del Cagliari. «Ragioniamo come se avessimo conquistato un punticino e non sei. Stiamo martellando e dobbiamo continuare a martellare».

Forze fresche

Da Firenze con furore. Alla faccia della concorrenza. E degli invidiosi. «Il calcio è una fabbrica di illusioni», ama ripetere Pisacane. E a chi, nei giorni scorsi sui social, ha accusato il Cagliari di essere anti sportivo, replica con stile: «Premesso che a nessuno piace perdere, non mi va di aggiungere troppo. Quello che dico è che, in generale, degli altri mi interessa poco. Io penso al mio lavoro e al mio percorso». Da Firenze anche con una certezza: «Chi ha fatto bene, parte sempre avvantaggiato. C’è una buona probabilità, quindi, che gli undici iniziali siano gli stessi». Squadra che vince difficilmente si cambia, figurarsi dopo due di fila. Tra i convocati anche l’ultimo arrivato Albarracín nella speranza che arrivi in tempo il transfer dal’Uruguay. Evidentemente soddisfatto dell’acquisto, il tecnico napoletano: «Lo abbiamo seguito molto. Ha qualità, è bravo negli spazi stretti, vede la porta». Il benvenuto anche all’olandese Raterink, in attesa di vederlo in campo: «Siamo tutti convinti di aver fatto una scelta in prospettiva. Ha qualità importanti dalla metà campo in su. Ma mi ha colpito soprattutto la mentalità, la sua fame. Poi è chiaro, deve migliorare nella fase difensiva. Ma come ho sempre detto, non c’è fretta». Che cosa succederà ora negli ultimi tre giorni di mercato? «Siamo vigili. È un mercato dinamico. Qualsiasi cosa verrà fuori, non ci faremo trovare impreparati».

Chi arriva, chi parte. Prati a sua volta riparte dal Torino. «Ha delle qualità e ha avuto le sue possibilità. Ci sono stati poi dei momenti in cui avevamo bisogno di altre caratteristiche», ha spiegato Pisacane. «Gli auguro di dimostrare in questi mesi il valore che ha».

