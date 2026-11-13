Tradito dalla schiena. Harry Winks da tre settimane a questa parte non ha potuto dare il contributo che aveva garantito nell’ottimo inizio di stagione del Cagliari, complice una fastidiosa lombalgia che gli ha impedito di scendere in campo per ben tre partite e mezzo. L’ultima apparizione del centrocampista inglese risale al 24 ottobre, il primo tempo contro il Bologna, poi più nulla. La settimana scorsa sembrava aver recuperato, invece il problema si è ripresentato nell’allenamento di vigilia di otto giorni fa, di nuovo con la stessa identica forma: nulla da fare, rientro rinviato a dopo la sosta.

È in via di guarigione, ma saranno decisivi i giorni immediatamente precedenti alla trasferta di Como (e Pisacane è il primo a sperare ardentemente di poter disporre del regista inglese) per avere il via libera definitivo, visto che già contro il Frosinone era convocato ma poi non era andato nemmeno in panchina.

Determinante

Il Cagliari aspetta quindi di riaccogliere il suo organizzatore del centrocampo. Fin dalle amichevoli estive, Winks ha mostrato una gestione invidiabile della zona mediana: geometrie, tranquillità nelle giocate, copertura e precisione nei passaggi. Sembrava come se fosse rossoblù da anni, anziché appena arrivato e reduce da un periodo complicato in Inghilterra dove aveva dovuto fronteggiare una doppia retrocessione con il Leicester City, dalla Premier League alla League One. Stesso esito della sua unica stagione italiana, nel 2022-2023 alla Sampdoria (dove aveva saltato metà campionato per infortunio). Pisacane si è subito affidato a lui senza esitazioni: «È quel play che ci è mancato negli ultimi anni», aveva specificato alla vigilia della partita contro l’Udinese, facendo notare come il suo arrivo avesse colmato una lacuna presente da tempo in rosa. Tanto che la sua assenza, in queste ultime partite, si è fatta sentire eccome.

I sostituti

Contro il Bologna al posto di Winks è entrato Gagliardini: non certo la stessa cosa. Nella prima delle due trasferte all’Olimpico con la Roma, tre giorni dopo, Pisacane aveva optato per un 5-4-1 con Deiola e Romano davanti alla difesa per contenere gli avanti giallorossi, ma aveva funzionato fino a un certo punto. E non era stato il massimo, tornando al 4-3-2-1, il tentativo di provare Romano play nello stesso stadio contro la Lazio. Col Frosinone, sabato scorso, Pisacane ha mosso le carte in breve tempo: è partito con il 3-4-2-1, di nuovo con Romano e Deiola centrali, per poi riassestarsi quasi subito sul 4-3-2-1 «perché dopo cinque minuti la partita stava andando come volevano loro e dovevamo tenere i reparti corti». Tante modifiche, una sola certezza: senza Winks, il Cagliari in mezzo ha fatto fatica.