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Il caso.
14 ottobre 2026 alle 00:05

Pisacane-Spalletti: un turno a testa 

«Lo juventino ha provocato, il rossoblù ha reagito alimentando la tensione» 

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Uno ha provocato, l’altro ha reagito alimentando la tensione tra i due. Questa - in sintesi - la posizione del Giudice sportivo della Serie A in merito al faccia a faccia tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane subito dopo Cagliari-Juventus. Così, sia l’allenatore bianconero sia quello rossoblù sono stati squalificati per una giornata.

Le motivazioni

Domenica, appena finita la gara, Spalletti si è catapultato da Pisacane stringendogli la mano e, allo stesso tempo, accusandolo di aver perso tempo. «Quale tempo?», continuava a ripetere l’allenatore del Cagliari tenendogli un braccio. I toni stavano salendo quando sono stati separati. E se poi in sala stampa Spalletti ha provato a sdrammatizzare, Pisacane è apparso abbastanza stizzito. Lo juventino è stato punito «per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine», si legge nella sentenza del Giudice sportivo. Pisacane, invece, «per avere reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine». Quest’ultimo, dunque, cederà il posto a Murelli in panchina lunedì a Monza.

I provvedimenti

Tre i giocatori squalificati in Serie A dopo l’ultimo turno: Malen della Roma, Lucchesi del Monza (salterà il Cagliari) ed Elmas dell’Atalanta. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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