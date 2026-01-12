Pisacane sicuro: ci mancano i gol, nessun dramma 

Una sconfitta pesante. E Fabio Pisacane è consapevole del passaggio a vuoto, ma prova, comunque, a vedere il bicchiere mezzo pieno, aggrappandosi alla reazione avuta dalla squadra nel primo tempo dopo il vantaggio di Colombo. «Non è successo niente che non mi faccia dormire», così il tecnico esordisce nel post-gara. «Sicuramente dispiace per il risultato. Dopo la reazione avuta nel primo tempo abbiamo preso altri due gol nella ripresa. La squadra ha fatto la partita che doveva fare. In due trasferte abbiamo fatto trentasei tiri e segnato solo due gol. Non condanno mai i miei giocatori. È uno scontro diretto che abbiamo perso ma fa parte del percorso. Abbiamo una squadra con tanti ragazzi. Non bisogna demoralizzarsi ma, semmai, pensare alla prossima partita, resettando al più presto questa sconfitta».

Nessun colpevole

L’allenatore partenopeo analizza anche gli errori commessi in fase difensiva e offensiva. «Non condanno mai i miei giocatori», precisa il tecnico, «siamo andati sotto dopo pochi minuti, su una lettura facile. Questo aspetto dobbiamo metterlo nel mirino». Sul mancato intervento di Rodriguez: «C’è un errore di principio, nel marcamento sulla linea esterna. Siamo andati in avanti a palla libera ma non siamo riusciti a leggere in anticipo e coprire il taglio di Colombo». C’è anche il gol sbagliato da Zito Luvumbo nel secondo tempo, sul punteggio di 1-0, che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Anche qui Pisacane usa la carota e non il bastone. «L’errore di Luvumbo fa parte del calcio. Non si condanna nessuno ma bisogna lavorare di più per diminuire questi errori che sono sotto gli occhi di tutti».

Esposito

Nonostante fosse tra i migliori del Cagliari, al 62’ Pisacane ha cambiato Esposito per Gaetano, passando al trequartista con Kilicsoy e Borrelli. Una scelta che però non ha impattato sul piano gara. «La sostituzione? È stata una scelta tecnica dettata da più cose. Esposito ha preso una botta importante alla tibia. Ma ha fatto comunque una buona partita. Poi nessuno ha la bacchetta magica. Se poi chi entra non lo fa rimpiangere allora tutto diventa più difficile». Questa volta il riferimento a Gaetano è chiaro, diretto. Pisacane si aspettava di più dal fantasista partenopeo in corso d’opera, come accaduto contro Roma e Atalanta.

Poco concreti

L’allenatore del Cagliari sa bene che c’è un problema evidente quando si arriva in porta. «Cosa manca? I gol. Bisogna essere più cinici». E aggiunge: «Metterei la firma per andare così tante volte alla conclusione, soprattutto quando si gioca in trasferta. Non bisogna concentrarci su questo. Analizzerei, piuttosto, quello che hanno fatto gli avversari nel momento iniziale della gara, dove siamo stati puniti».

De Rossi

Pisacane parla anche del rapporto di amicizia con Daniele De Rossi: «Ho avuto la fortuna di affrontarlo in campo. È stato un grande campione e lo è anche fuori dal campo. A fine partita abbiamo parlato ma tengo per me quello che ci siamo detti. Ci tengo a sottolineare che in questi ultimi giorni mi è stato molto vicino per l’episodio extra-campo che mi ha visto coinvolto».

Giulini

L’allenatore del Cagliari si sofferma anche sul presidente Tommaso Giulini, sottolineando il suo approccio sobrio e misurato: «Noi, come squadra, cerchiamo di prendere spunto da lui e di seguire questa linea, evitando polemiche con gli avversari o con gli arbitri».

