Pisacane sfida l’amico Fabregas 

Assemini. Dopo la Lazio, il Como. Sempre in trasferta. Stavolta, però, Fabio Pisacane non si accontenta degli applausi. «C’è bisogno che tutti i giocatori diano qualcosa in più. Lo sappiamo noi, lo sanno loro», tiene subito a chiarire l’allenatore del Cagliari tenendosi stretto quel che di buono ha fatto la squadra lunedì a Roma, non tutto evidentemente. «In questo momento stiamo raccogliendo poco, soprattutto per demeriti nostri», la premessa. «Recuperando certi giocatori, è un Cagliari diverso sul piano del palleggio e della personalità. Ancora, però, dobbiamo fare un nuovo step», l’input tre ore prima della partenza per Linate e subito dopo la rifinitura attraverso la quale ha provato a togliersi gli ultimi dubbi sulla formazione e sulla strategia studiata e provata in settimana per il match di questo pomeriggio allo stadio Sinigaglia.

Il vestito ideale

Che Cagliari sarà? «Sicuramente con un centravanti di riferimento», svela Pisacane, che stavolta si sbilancia anche sul tipo di modulo che intende utilizzare per provare a contenere il Como e coglierlo allo stesso tempo di sorpresa. «È difficile cambiare, il 4-3-3 o il 4-3-2-1 è il vestito che sta meglio a questa squadra». Della quale non farà ancora parte Deiola, che non gioca dal match di Udine. «Rimane ai box. Ci auguriamo che dopo la sosta possa rientrare in gruppo ed essere così a disposizione per la partita con il Genoa». Ci sarà, eccome, Caprile, guardiano dei pali rossoblù. La prima convocazione in Nazionale del portierone veronese arriva quasi in concomitanza con conferenza stampa. «Merita questa possibilità. Ha dimostrato tanto e merita questo premio», afferma Pisacane, quasi commosso per il suo pilastro. «Lui sa che può crescere ancora di più e lavora per questo, ogni giorno è il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andar via. È uno di quelli, poi, che si sta caricando il gruppo sulle spalle».

La sfida nella sfida

C’è un Como da matare, dunque. «Una squadra con un gioco collaudato ormai. Sta attraversando un buon momento poi. Ha energia e giovani di qualità. E va detto che si affrontano due tra le squadre più giovani del campionato». Como-Cagliari oggi al Sinigaglia sarà anche Fabregas-Pisacane. I due tecnici hanno avuto l’opportunità di conoscersi bene a Coverciano dove hanno frequentato, insieme appunto, il corso per il patentino di Uefa Pro. «Per un anno abbiamo avuto modo di confrontarci, lo facciamo ancora adesso. E sarà bello riabbracciarci prima e dopo la partita».

Dedicato a Gigi

La conferenza di Pisacane al Crai Sport Center di Assemini si era aperta con un ricordo per Gigi Riva e per quello che sarebbe dovuto essere il suo ottantunesimo compleanno: «Un pensiero speciale verso il campione Gigi Riva e verso la persona. Con i suoi valori, i suoi modi di fare e il suo spirito di sacrificio, ci ha fatto capire come affrontare questo mestiere in ogni momento. Oggi non è un giorno come gli altri nel calendario dei cagliaritani e speriamo di potergli rendere omaggio domani in campo con una grande prova».

RIPRODUZIONE RISERVATA