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Dopo gara.
10 maggio 2026 alle 00:42

Pisacane se la prende con l’imprecisione 

«Tanti tiri, buon calcio per settanta minuti ma abbiamo perso per merito dell’avversario» 

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«Il calcio è bello perché ognuno la vede a modo suo. Abbiamo fatto la partita per 70’, abbiamo tirato sette volte nello specchio e se non abbiamo fatto gol è per mancanza di precisione». Fabio Pisacane aveva evitato la conferenza stampa della vigilia, interrompendo la tradizione, forse perché sotto sotto se la sentiva. Partita-tranello, arriva una squadra apparentemente senza obiettivi e vuoi vedere che...? Infatti. Pisacane premia i suoi per l’atteggiamento, per la pressione del primo tempo, le uniche bacchettate arrivano per la mancata precisione. «Abbiamo fatto tante cose buone, poi l’avversario ci ha fatto quasi tre gol e tirando meno», la sua sintesi. Ci sono giornate no, sottolinea, «con fortuna e precisione in più potevamo fare qualche gol, soprattutto alla luce del primo tempo». Inevitabile che la schiera di giornalisti si voglia levare subito il dente dolente. «Il finale? Ho parlato con Dossena, credo a lui, non so cosa sia successo esattamente. Il ragazzo mi ha detto che è stato tranquillo, penso siano cose di campo. Mi fido dell’uomo, credo in Dossena».

Il penalty revocato
SkySport in diretta alcuni mesi fa lo aveva lodato per il suo atteggiamento “sportivo” sugli arbitri. E anche questa volta, nonostante un affare decisamente poco chiaro, Pisacane sceglie la stessa linea: «L’arbitro? Ho parlato una sola volta, ci fu un errore a cui susseguivano una serie di errori, ma oggi non parlo dell’episodio». Il tecnico riporta tutti sul pianeta Terra: «Nelle ultime partite dobbiamo fare più punti possibili, senza calcoli».

Cosa è successo

L’allenatore non si è risparmiato, a bordo campo. Vivendo il match come sempre, al massimo. Non è bastato. L’analisi: «Una squadra aggressiva non è una squadra serena, una squadra aggressiva ha fame, ma anche rispetto dell’avversario. Abbiamo fatto 70 minuti buoni, ma se abbiamo sbagliato è anche merito loro». L’assalto: «Nel finale abbiamo cercato di mettere qualcosa in più, ma lo abbiamo fatto anche in maniera disordinata. Rimango dell’idea che con un po’ di precisione in più si poteva fare meglio». Che sia colpa della pressione: «La pressione l’abbiamo dalla prima giornata, oggi la squadra ha fatto buone cose, ha cercato di colpire ma non ci è riuscita anche per meriti loro. Non credo sia una questione di pressione, a un certo punto del campionato accadono queste cose, ma la mia non è sembrata una squadra con una pressione diversa». Ancora una spolverata al “prodotto” Cagliari: «Abbiamo fatto giocare anche giovani, come Mendy che non potrà andare in Primavera».

Un bel lavoro

Si mette in discussione, sempre: «Devo ricaricare la mente dei giocatori? Lo faccio dalla prima giornata, siamo stati costruiti per salvarci, abbiamo avuto difficoltà e perso pezzi, ma proprio sotto quell’aspetto è stato fatto un bel lavoro. La differenza è stata fatta come staff, che abbiamo sopportato e supportato i ragazzi. Ma il calcio è questo». (e.p.)

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