Pisacane scopre Folorunsho e Mazzitelli 

Domani in Spagna indosseranno per la prima volta la maglia del Cagliari. E se per Pisacane il test col Racing Santander non sarà come gli altri a una settimana esatta dall’esordio in Coppa Italia, figurarsi per Folorunsho e Mazzitelli, rimasti in tribuna durante il Trofeo Gigi Riva e finalmente pronti anche loro a scendere in campo. Dopo essersi presi la scena sul palco di Tharros cantando insieme “La società dei magnaccioni” (canzone simbolo della musica popolare romana come loro), vogliono adesso dar mostra delle qualità tecniche. Sotto i riflettori soprattutto l’ex viola, fiore all’occhiello, sinora, della campagna acquisti rossoblù, nel giro della Nazionale sino a un’estate fa e, manco a dirlo, carico come una molla.

Voglia di riscatto

Folorunsho aveva diverse offerte, ma alla fine ha scelto il Cagliari per rilanciarsi dopo una stagione anonima tra Napoli e Fiorentina. Vuole ritrovare la stessa verve di Verona e non vuole essere di passaggio nell’Isola. «L’ambiente, i tifosi, l’accoglienza dei compagni: è stato tutto molto bello», ha detto in occasione della presentazione della squadra nel Sinis, martedì sera. «Ho trovato un bel gruppo, sano, compatto. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio, chiaramente qualcuno lo conoscevo già avendoci giocato contro tante volte. Sono davvero felice e non vedo l’ora di scendere in campo». Domani appunto, in una delle due partite in programma allo stadio “El Sardinero” con il Racing, la prima alle 10.30, la seconda alle 19, entrambe da novanta minuti. E chissà in quale ruolo lo schiererà Pisacane, presumibilmente come mezzala in un centrocampo a tre.

Il ritorno in Serie A

Il doppio collaudo di Santander aiuterà a capire anche quali mansioni intende dare Pisacane a Mazzitelli, centrocampista duttile a sua volta reduce da una stagione positiva in B con il Sassuolo. E pronto a giocarsi di nuovo le proprie chance nella massima serie dopo essersi messo in evidenza, l’ultima volta, due anni fa col Frosinone (segnando 5 gol). «Sono qui da poco, ma ho già capito l'importanza della maglia che rappresentiamo», ha chiarito subito nella serata di Tharros quando è stato coinvolto dalla presentatrice Valentina Caruso. «L’ho visto con i miei occhi sabato in occasione della partita con il Saint-Étienne, e sentito soprattutto». Anche per lui il gruppo è stato decisivo nell’inserimento nello spogliatoio, in attesa di entrare anche nei meccanismi di Pisacane. Da domani in Spagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA