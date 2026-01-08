Pisacane salva il 2° tempo 

Un tempo regalato, un altro – questa volta il secondo – giocato da grande squadra. Per Fabio Pisacane il punto a Cremona pesa quanto una vittoria. Il tecnico rifarebbe le stesse scelte. «Tutto quello che si fa, lo si fa con coerenza e coscienza. Soprattutto se consideriamo che Kiliçsoy aveva preso una botta al quadricipite e si è allenato parzialmente. O Esposito che è dovuto uscire dal campo perché gli si è girata la caviglia due volte. La scelta di mettere Luperto a tre, insieme a Rodriguez e Mina, era perché sapevamo che la Cremonese avrebbe potuto metterci in difficoltà attaccando in profondità. Non avremmo dovuto prendere quei due gol. Il piano gara era questo. E nel caso cambiare in corsa». Sugli scivoloni della difesa: «Non ho mai visto partite dove non si fanno errori. Come è successo a noi, è successo anche alla Cremonese. Mi porto a casa i 21 tiri fatti e il grande secondo tempo, considerate le assenze».

L’eroe

Un pareggio che porta la firma di Yael Trepy, un talento di 19 anni cresciuto con Pisacane in Primavera e che il tecnico ha lanciato nella mischia nel finale. «La vittoria di tutto il settore giovanile. Faccio i compimenti agli allenatori che mi hanno preceduto per il grande lavoro che stanno facendo. È un orgoglio avere tanti ragazzi che arrivano dal basso. Questo valorizza quello è stato fatto negli anni. Penso, in particolare, a Bernardo Mereu e Pierluigi Carta. È normale che Trepy bisogna aspettarselo nelle rotazioni. Si è lavorato per questo».

L’errore di Mina

Pisacane difende a spada tratta il suo guerriero Mina, colpevole nel vantaggio della Cremonese. «In queste ultime settimane si è allenato benissimo. Gli errori li fa Mina come li fatto gli altri, ogni domenica c’è l’errore di qualcuno. Si lavora per evitare che questo accada. Non mi sento di crocifiggerlo. C’erano tutti i presupposti perché facesse una buona partita». E sul passaggio alla difesa a quattro nella ripresa: «Dovevamo costruire così anche nel primo tempo. Ogni tanto lo abbiamo fatto. Molto dipendeva da come ci venivano a prendere nella nostra metà campo. Preferisco, però, sottolineare gli aspetti positivi».

Luperto

Pisacane parla del confronto con Luperto nel finale. «Non è successo niente. Da lui mi aspetto sempre tanto. Mi è dispiaciuto leggere certe notizie a ridosso della gara. Penso a quanto possa essere stato difficile per lui». E aggiunge: «Con Luperto ci sono stati dei confronti, come ce ne sono stati con altri. È normale che sia così tra allenatore e giocatori. Riconosco in lui un valore enorme. È un giocatore forte e dobbiamo tenercelo stretto. Così come Mazzitelli, che si è fatto trovare pronto anche oggi».