Pisacane rivede la sua squadra: «Con prestazioni del genere il momento no dovrà passare» 

«La reazione, l’atteggiamento e lo spirito dei ragazzi, in uno stadio come l’Olimpico, vogliono dire personalità: restiamo umili e compatti, questa squadra è destinata a crescere». La voce rimasta a Fabio Pisacane nel dopogara è poca, ma vuole lo stesso dare la sua versione sulla partita di ieri sera. Che è diventata la terza sconfitta consecutiva del Cagliari, ma con prospettive differenti rispetto alle precedenti contro Monza e Bologna: «Questo è un momento no, ma dovrà passare», il messaggio che manda al termine della partita. «Venire a Roma e fare venti tiri, di cui nove in porta, è un qualcosa che dà significato alla prestazione dei ragazzi, che sfidavano una corazzata. Bisogna rimanere compatti e umili, perché dobbiamo capire che questo campionato è difficilissimo».

Obiettivo riscatto

Le tre sconfitte del Cagliari in poco più di una settimana hanno portato dieci gol al passivo, oltre a zero punti, ma per Pisacane sono tutte diverse. «Non butterei tutto dal Bologna, dove avevamo fatto la partita nel primo tempo», aggiunge tornando indietro a sabato scorso. «La squadra è conscia di sapere quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Il Monza e il Verona in Coppa hanno messo a nudo le difficoltà di questa squadra, se non rimane tale dentro la partita. Ma meglio perdere così, anziché mettendoci in braccio a Caprile». E il bilancio, sul primo quarto di stagione, per lui è positivo: «Sappiamo che nelle prime sei giornate abbiamo raccolto più di quanto meritassimo, ma questo momento non ci deve abbattere. E alla fine nel calcio tutto si compensa, soprattutto con prestazioni come questa».

I cambi

Il primo turno infrasettimanale della stagione ha portato quattro undicesimi nuovi rispetto alla formazione titolare vista contro il Bologna: Fadera, Mina, Nzola e Sugawara, con il gambiano e il giapponese al loro debutto da titolari. «Alcuni giocatori avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe», segnala Pisacane nello spiegare le scelte dal primo minuto, alcune a sorpresa. «Con Alieu e M’Bala abbiamo due nuovi acquisti, su Yukinari sono fiducioso perché deve ancora migliorare ma sappiamo di poterci fare affidamento». E, da ieri, il tecnico ha di nuovo a disposizione Trepy che dopo lo spavento il giorno dopo Ferragosto ha ritrovato il campo (e sfiorato il gol): «Sappiamo tutti cosa gli è successo, il suo rientro è un’altra delle cose positive che mi porto a casa».

Seconda opportunità

Il Cagliari torna in Sardegna con il rammarico per aver solo sfiorato un risultato di prestigio, ma non ha tempo di pensarci troppo: domenica alle 15 dovrà tornare di nuovo all’Olimpico, stavolta contro la Lazio capolista. Dove sarà sfida da ex per Daniel Maldini, che in biancoceleste ha giocato da gennaio a maggio della scorsa stagione con due soli gol in 12 presenze. Ora, invece, è già a cinque reti in nove giornate: «A Cagliari ho la fiducia di tutti, so che posso anche sbagliare e rimane intatta», la sua soddisfazione, senza polemica per essere partito dalla panchina («Ha scelto Pisacane»). Il numero 70 ci ha messo appena cinque minuti per colpire, con l’illusorio 2-2: «Una buonissima partita, è mancato l’ultimo pezzettino per portare a casa punti».

RIPRODUZIONE RISERVATA