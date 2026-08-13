Pisacane: ripartiamo dalla serata di Napoli 

Assemini. Via la maschera. «Si inizia a fare sul serio. Ci sono peso e responsabilità nel risultato. La prima uscita davanti alla nostra gente era importante vincerla per il valore del Trofeo Gigi Riva, adesso vogliamo riprendere quel percorso interrotto lo scorso anno a Napoli quando siamo usciti agli ottavi senza demeritare». Detta la linea Fabio Pisacane, già in trance agonistica e pronto, manco a dirlo, per il primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia, alla quale dimostra di tenere in particolar modo. Del resto, è stata il suo trampolino di lancio quando allenava la Primavera.

Rispetto per l’Arezzo

Oltre all’asticella, l’allenatore solleva il livello di attenzione sull’avversario. «Tutte le partite possono essere scivolose se non si approcciano con la giusta mentalità, feroce, con due anime», la premessa nella conferenza stampa ad Asseminello che apre ufficialmente la stagione agonistica. «Bisogna sempre avere rispetto per tutti, ancora di più contro una squadra organizzata come l’Arezzo, che ha lo stesso allenatore dello scorso anno, ha appena vinto il campionato di Serie C e può contare su buone individualità». Tra queste, due suoi ex compagni, Cerri e Ionita. «Fa piacere ritrovare persone con le quali ho condiviso esperienze importanti», sottolinea con un pizzico di commozione. «Con Alberto sono stato compagno di stanza e abbiamo vinto un campionato di Serie B», ricorda. «Anche con Artur c’è stato un bellissimo rapporto. Sarà un piacere riabbracciarli prima della partita. Ovviamente ognuno lavorerà poi per ottenere il risultato per la propria squadra».

Tempo al tempo

Tra i nuovi, scalpita Maldini, che potrebbe addirittura partire dal primo minuto. «Ci porta qualità, sensibilità, sa legare il gioco e può ricoprire più posizioni offensive», afferma il tecnico napoletano. «È arrivato da poco ma può essere della partita. Mi ha colpito la sua disponibilità». Più in ritardo con la preparazione, invece, Carlos. «Sta seguendo una tabella personalizzata per arrivare alla prima di campionato nelle condizioni migliori». Idem Mina, rientrato il 7 agosto dopo le vacanze.

Il sistema di gioco

Pisacane tiene a soffermarsi sul sistema di gioco, in particolare sul centrocampo. «È il reparto in cui abbiamo cambiato tanto. Bisogna mettere dentro meccanismi e conoscenze. Ma sono soddisfatto il giusto», puntualizza, «per come i ragazzi stanno approcciando il lavoro, anche se ci sono ancora margini di miglioramento». Sul modulo in generale: «Non abbiamo mai giocato con un centrocampo a due. In dinamica può esserci il doppio play, ma oggi il calcio è totalmente diverso e dipende anche da quanto ognuno di noi studia e approfondisce. Mi fa piacere leggere che giochiamo 4-4-2 o 4-2-3-1, ma non è così», chiarisce. «Se in alcuni frangenti si vede un doppio play posso essere soddisfatto, perché significa che stiamo riuscendo a saltare la prima pressione».

Il caso Esposito

Pis acane preferisce non rispondere alla domanda su Esposito. «Come ho già detto, il mio compito è quello di tutelare il gruppo», la premessa. «Ci sono già persone competenti che si occupano di questa situazione, per cui non voglio assolutamente entrare in questo discorso. Un discorso che mi turba». Proprio ieri, l’attaccante di Castellammare ha fatto recapitare un nuovo certificato medico, stavolta di quindici giorni, con la stessa motivazione: “stress emotivo e ansia”. Scadrà a quattro giorni dalla fine del mercato.

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